ASCOLI PICENO – Aria di cambiamenti in Casa di Asterione. Eletto, infatti, un nuovo consiglio direttivo che vede Fabiana Pellegrino come presidente dell’associazione, Mara Mancini – unico membro confermato della vecchia squadra – come vicepresidente e Francesca Calogiuri come consigliera e responsabile dell’Area Inclusione Sociale.

Una formazione al femminile che si prepara ad affrontare le molteplici sfide del Terzo Settore nell’ambito della mediazione artistica e teatrale, da sempre la dimensione cara ad Asterione. Il nuovo direttivo è composto da Francesca, educatrice esperta nella disabilità e nella mediazione artistica, Mara, insegnante e socia fondatrice dell’APS, e infine Fabiana, esperta in comunicazione e progettazione socio-culturale. Al Direttivo sarà inoltre affiancato un team di coordinamento specifico per ogni area di attività : mediazione artistica ed Inclusione sociale / Educazione e pedagogia Integrata / Rigenerazione Comunitaria .

La squadra ringrazia Roberto Paoletti, ex presidente di Asterione fin dal 2015, suo anno di nascita, ereditando dall’instancabile lavoro svolto in questi anni una famiglia allargata che proprio nel 2025 festeggia il suo primo decennale e, al contempo, un orizzonte associativo denso di nuovi progetti e sfide da affrontare.

