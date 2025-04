ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Giovedì 10 aprile si svolgerà una visita guidata gratuita al Museo Diocesano con ritrovo alle 15 Cattedrale in Piazza Arringo ad Ascoli Piceno.

Si tratta di una iniziativa promossa dal Circolo Acli Oscar Romero Aps/Asd, in collaborazione con U.S. Acli Marche Aps e U.S. Acli provinciale Ascoli Piceno/Fermo Aps, col contributo del Comune di Ascoli Piceno (Sostegno a circoli ricreativi anziani).

La partecipazione alla manifestazione è gratuita ma occorre prenotare con un messaggio al numero 3939365509 (entro il 7 aprile indicando il proprio nome e cognome). E’ prevista la partecipazione massima di 25 persone.

Il Museo diocesano non è una semplice raccolta di oggetti desueti ma custodisce e valorizza beni culturali un tempo posti al servizio della missione della chiesa e ora significativi da un punto di vista storico-artistico.

La manifestazione rientra nel progetto “Gli itinerari della fede” che, in occasione del Giubileo, propone percorsi a tema religioso strettamente connessi con la valorizzazione e una maggiore conoscenza delle ricchezze del territorio.

