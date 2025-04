ASCOLI PICENO – Vigilia di un grande match in un contesto totalmente inedito.

L’Atletico Ascoli, nel pomeriggio di domenica 6 aprile, giocherà contro il Chieti, match valevole per il girone F di serie D e lo farà allo stadio “Del Duca”.

L’impianto, che solitamente ospita le partite dell’Ascoli Calcio, sarà protagonista per le restanti partite casalinghe della società del Patron Giordani.

Il portale del Club ascolano ha intervistato, come di consueto, mister Simone Seccardini. Ecco le sue dichiarazioni: “Vincere in uno stadio importante come il Del Conero è stata una grande soddisfazione per tutti. Dopo la sconfitta con l’Isernia, che è stata dura da digerire, aver ottenuto questo risultato ci ha dato una grande iniezione di fiducia e consapevolezza. Sono punti fondamentali che ci avvicinano all’obiettivo salvezza. Il Chieti ha cambiato tanto rispetto all’andata, sia in termini di calciatori sia per quanto concerne la guida tecnica. Hanno infatti costituito un organico composto da giocatori di spessore allenati da un mister esperto, che ha già vinto questo campionato e che sa bene come ottenere risultati favorevoli. Sappiamo come poterli mettere in difficoltà ma sarà fondamentale mantenere sempre alta la soglia dell’attenzione perché possono essere pericolosi in qualsiasi istante. Abbiamo il privilegio di giocare le ultime tre gare casalinghe in uno stadio che rappresenta la storia calcistica della città di Ascoli. Ci siamo preparati per arrivare nel miglior modo possibile a questo appuntamento perché ci teniamo ad offrire una buona prestazione. Per me sarà la prima volta e non nascondo l’emozione. Per chi ha sempre tifato l’Ascoli Calcio, sa bene il valore che rappresenta il Del Duca, sarà un’onore e una responsabilità”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.