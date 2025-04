Gubbio-Ascoli, partita della 35esima giornata del GironeB di Serie C 2024/25, termina zero a zero.

ASCOLI PICENO- Mister Di Carlo, al termine di Gubbio-Ascoli, partita della 35esima giornata del GironeB di Serie C 2024/25, terminata zero a zero, ha commentato così il pari a reti bianche del Barbetti:

“Per le occasione avute avremmo meritato qualcosa in più, nonostante il possesso palla del Gubbio. Ci è mancato solo il gol. Il palo del Gubbio? C’erano due metri di fuorigioco e un fallo di mano. È stata una partita molto tattica ed equilibrata, abbiamo arginato bene il Gubbio, ma nelle occasioni da gol servono cattiveria e fortuna. Lavoreremo ancora di più per cercare di essere più concreti. Non posso dire nulla alla squadra, ci abbiamo provato fino al 95’. Faccio i complimenti alla squadra, dispiace perché, con più cattiveria agonistica sotto porta, avremmo potuto ottenere tre punti. Playoff? Non molleremo fino alla fine, quando non dipende solo da noi dobbiamo fare il meglio possibile e poi vedremo. La nostra squadra sta dimostrando di poter fronteggiare qualunque avversario, con la Torres domenica avremo di fronte un avversario forte. Oggi mi è piaciuto lo spirito di squadra, abbiamo tre partite da giocarci. Se il primo tempo fosse finito 2-0 per noi nessuno avrebbe potuto dire nulla, il calcio è fatto di episodi. C’è rammarico perché avremmo potuto vincere e non l’abbiamo fatto”.

TABELLINO

GUBBIO (4-3-3): Venturi; Zullu (75’ D’Avino), Tozzuolo (65’ Stramaccioni), Rocchi, Corsinelli; Proietti (65’ Faggi), Rosaia, Iaccarino; Spina, Tommasini (80’ Di Massimo), D’Ursi. A disp.: Bolletta, Tentardini, Rovaglia, Signorini, David, Maisto. All. Fontana

ASCOLI (4-2-3-1): Raffaelli; Alagna, Menna, Piermarini, D’Amore; Bando (65’ Tremolada), Varone; Baldassin (76’ Gagliardi), Carpani (83’ Odjer), Marsura (76’ Adjapong); Ciabuschi (65’ Corazza). A disp. Livieri, Zagaglia, Curado, Maurizii, Bertini, Adjapong, Silipo, Maiga Silvestri, Cozzoli, Gagliolo, Toma. All. Di Carlo

ARBITRO: Esposito di Napoli

NOTE: Ammoniti: D’Amore (A), Zallu (G), Piermarini (A). Espulso al 55’ il vice allenatore Mezzanotti (A) per proteste. Spettatori 1.033 (621 abbonati, 139 ospiti e 421 biglietti) per un incasso di 6.927,09 € (rateo abbonamenti 3.293,09 €). Rec. 1’ pt, 5’ st

