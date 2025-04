ASCOLI PICENO – L’unità operativa complessa di igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli risponde presente alla ‘Green food week’, l’iniziativa nazionale promossa dall’associazione Foodinsider e volta a valorizzare e diffondere l’alimentazione a basso impatto ambientale all’interno delle mense scolastiche, universitarie e aziendali. La Gfw, in programma in Italia da oggi 7 all’11 aprile, rappresenta un’occasione per servire nelle mense alimenti a base vegetale, privilegiando ingredienti biologici e locali. Ed è proprio ciò che accadrà, da domani 8 aprile fino a giovedì 10 aprile, nelle mense dell’infanzia e delle primarie di 9 comuni della provincia che, insieme ai gestori della refezione scolastica, hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa promossa sul territorio dal Sian dell’Ast di Ascoli.

“L’Uoc igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Ast di Ascoli – spiega il direttore Antonio Santone – è impegnata da anni nella collaborazione con i Comuni e le aziende di ristorazione collettiva al fine di migliorare e sostenere gli aspetti qualitativi, nutrizionali e di sostenibilità della mensa scolastica. La ristorazione collettiva ha un ruolo importante in ambito sanitario: rappresenta uno strumento indispensabile nella prevenzione e nella cura delle malattie correlate con un alterato stato di nutrizione, sia in ambito ospedaliero e assistenziale, sia in ambito scolastico. Quest’anno, nel contesto delle attività di promozione della salute e del Piano regionale della prevenzione, abbiamo deciso di supportare l’iniziativa Green food week. Si tratta di un’occasione – continua Santone – per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse, per aumentare nella ristorazione scolastica l’offerta di piatti vegetali privilegiando ingredienti biologici e locali, e per sostenere la dieta mediterranea aumentando il consumo di legumi, cereali integrali in chicco e frutta e verdura fresca di stagione”.

Il Sian dell’Ast di Ascoli – attraverso le referenti del progetto, il dirigente biologo e nutrizionista Benedetta Rosetti e l’assistente sanitaria Valentina Aurini, in collaborazione con i Comuni che hanno aderito e con i rispettivi gestori delle mense scolastiche – ha elaborato un menù a base di cereali in chicco (orzo e riso), polpette e hamburger di legumi, verdura e frutta fresca di stagione che verrà somministrato nelle mense delle scuole nei seguenti giorni: domani 8 aprile nelle scuole di Spinetoli e San Benedetto, il 9 aprile in quelle di Montefiore dell’Aso e il 10 aprile in quelle di Cupra Marittima, Castorano, Offida, Roccafluvione, Grottammare e Monteprandone. “Il Sian – conclude Santone -, al fine di aumentarne il gradimento e l’accettabilità da parte degli alunni, ha suggerito alle scuole di somministrare il menù partendo dalla frutta, o semplicemente invertendo il secondo piatto a base di legumi con il primo piatto, sfruttando l’effetto dell’appetito e della sorpresa”.

