OFFIDA – Nel mese di aprile, il Comune di Offida rinnova il suo impegno per una mensa scolastica sana e sostenibile con due iniziative: Green Food Week e “Come ti cucino il BIO”

Offida aderisce all’iniziativa nazionale Green Food Week (7-11 aprile) di Foodinsider, proponendo il 10 aprile un menu scolastico basato su legumi e prodotti locali e biologici.

“Le nostre mense si uniscono all’iniziativa per promuovere una ristorazione più sostenibile – sottolinea l’assessore all’Ambiente Fabio Amabili – con piatti a basso impatto ambientale, ingredienti locali e biologici, e alternative vegetali per ridurre il nostro impatto sul pianeta. Un piccolo gesto per un grande cambiamento”.

Per diffondere il messaggio, all’Istituto Comprensivo Falcone Borsellino sono stati forniti materiali informativi destinati ai bambini e alle famiglie, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di una scelta alimentare consapevole.

Il Comune di Offida, come stazione appaltante del servizio di mensa scolastica, è stata selezionata dalla Regione Marche per far parte di un progetto per favorire l’aumento dell’uso di alimenti biologici nelle mense scolastiche e per promuovere uno stile di vita più sano. Il Comune sarà protagonista al Convegno “Come ti cucino il BIO” il prossimo 16 aprile all’Istituto Alberghiero “C. Ulpiani” di Ascoli Piceno: la cuoca Rosina Cutri della cooperativa La Scintilla farà un’attività dimostrativa per promuovere la cucina biologica nelle mense scolastiche.

“Investire sulla qualità della mensa significa investire sulla salute dei bambini”, afferma l’assessora alla Scuola, Isabella Bosano. “Le mense bio delle scuole offidane, rappresentano un esempio concreto di attenzione al benessere e all’ambiente. Il Comune di Offida continua così a costruire un futuro più sostenibile partendo dalla tavola”.

