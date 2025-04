ASCOLI PICENO – Al Teatro Palafolli di Ascoli Piceno, in via della Cardatura snc, domenica 13 aprile 2025 si esibirà Chiara Becchimanzi per la rassegna “Stand-AP Comedy” .

Dopo aver girato l’Italia con “Terapia di Gruppo”, format che mescola sapientemente stand up comedy, teatro e improvvisazione realizzando un’esperienza interattiva diversa di replica in replica per un processo terapeutico che è servito soprattutto a lei, Chiara Becchimanzi rilancia con “Terapia d’Urto – Dio Patria e Famiglia”, fondendo il suo flusso di coscienza a quello del pubblico per scagliarsi in maniera violentemente esilarante contro tutto ciò in cui crediamo di credere. Perché se una “Terapia di Gruppo” può essere servita a superare conseguenze e strascichi del Covid-19, forse una “Terapia d’Urto” può salvarci dall’autodistruzione.

Attrice, regista, autrice e stand-up comédienne, Chiara Becchimanzi è co-fondatrice della Compagnia Teatrale Valdrada e attivista culturale. Ha scritto, diretto e interpretato spettacoli come “Principesse e Sfumature” (Eccellenza Creativa del Lazio 2018), “Precario Diario” e “Terapia di Gruppo”, un format interattivo portato in tour in tutta Italia nel 2022. Laureata in Scienze Umanistiche e diplomata all’Accademia Internazionale di Teatro, ha pubblicato il romanzo comico-erotico “A ciascuna il suo” (2019), da cui è stato tratto un podcast tra i più ascoltati del 2020.

Volto noto di programmi comici Rai (Battute?) e Comedy Central (Stand Up Comedy, Comedians Solve World Problems), ha lavorato come autrice per Cinzia Leone e le Karma B, oltre a collaborare con Banijay per Boomerissima.

Dal 2024 è opinionista del programma Di Martedì condotto da Giovanni Floris su La7.

Biglietti 15 euro disponibili alla biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00 oppure online + d.p nel seguente link https://www.palafolli.it/events/chiara-becchimanzi-terapia-durto

L’evento è organizzato da Il Piccio Booking, La Birretta, Compagnia dei Folli e Altra Scena, per informazioni scrivere su wapp al 3927248964.

