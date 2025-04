Il match è valido per la 36esima giornata del girone B del campionato di Serie C 2024/2025. Il Club bianconero praticherà sconti del 30% nei settori Curva e Tribuna Mazzone.

ASCOLI PICENO – Anche per il prossimo impegno di Campionato con la Torres, valido per la 36esima giornata del girone B del campionato di Serie C 2024/2025. Il Club bianconero praticherà sconti del 30% nei settori Curva e Tribuna Mazzone.

Dalle ore 16 di martedì 8 aprile, saranno in vendita, online e nei punti vendita Ticketone abilitati, i biglietti per il match di domenica 13 aprile con i sardi (ore 15 – stadio Del Duca). In Tribuna Mazzone i prezzi sono di 14,00 € (Intero), 10,00 € (Ridotto) e 3,00 € (Under 14); in Curva Nord 10,00 € (Intero), 7,00 € (Ridotto) e 3,00 € (Under 14). Cambio nominativo consentito per abbonamenti a tariffa “Intero” e biglietti.

Dettaglio prezzi e punti vendita: https://www.ascolicalcio1898.it/biglietti-campionato-serie-c-girone-b-2024-2025/

Domenica saranno ospiti del Club in Tribuna Mazzone tutti gli alunni di Arquata del Tronto e il Sindaco della cittadina montana Michele Franchi. Ospiti anche i 120 alunni della Scuola Primaria di Amandola (1^, 2^, 3^ e 4^ A), di Montefortino (1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ C) e di Santa Vittoria in Matenano (2^ e 3^ B) che hanno partecipato all’ultima data del progetto scuole “Giornalista per un giorno”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.