OFFIDA – Una domenica da ricordare per la città di Offida e per tutto il movimento del karate marchigiano. Il 6 aprile, il Palasport Vannicola ha ospitato una giornata dedicata al karate, organizzata dalla FIJLKAM Marche, che ha visto la partecipazione di decine di società, atleti, tecnici e famiglie provenienti da tutta la regione.

Protagonista assoluto dell’evento è stato il Master Karate Offida Fitness Club, che ha raccolto risultati straordinari conquistando: 10 medaglie d’oro; 2 medaglie d’argento; 2 medaglie di bronzo.

Un trionfo che conferma il grande lavoro svolto dal Maestro Graziano Ciotti e dal suo staff tecnico, capaci di trasmettere ai giovani atleti non solo preparazione sportiva, ma anche valori fondamentali come passione, rispetto e spirito di squadra.

Da sottolineare anche la qualificazione alla fase finale del Campionato Nazionale Cadetti per le atlete Giulia Rismondo e Lucia Lupi, che rappresenteranno la società offidana nei giorni 23, 24 e 25 maggio presso il Centro Olimpico di Ostia.

“L’evento – dichiara il Consigliere comunale con delega allo sport Roberto Barbizzi – ha dimostrato ancora una volta quanto il Master Karate Offida sia una realtà fondamentale per la nostra città: insegna disciplina, rispetto e soprattutto educa i nostri giovani alla crescita personale, sportiva e sociale. Un sentito ringraziamento al Maestro Ciotti al suo staff, agli atleti alle famiglie. Grazie anche al Presidente della FIJLKAM Marche, Massimo Monina, per aver scelto Offida come sede dell’evento. Ci auguriamo di poter ospitare ancora manifestazioni di questo livello”.

Anche il sindaco Luigi Massa ha voluto esprimere la propria soddisfazione per il successo della giornata: “Il Palasport Vannicola è stato riempito di entusiasmo, passione e sorrisi, grazie alla partecipazione attiva di ragazzi e famiglie da tutta la regione. Lo sport, ancora una volta, ha dimostrato il suo valore educativo. Un plauso sentito al Master Karate Offida e al Maestro Graziano Ciotti, che ha reso possibile questa meravigliosa giornata. Un caloroso abbraccio anche al nostro giovane concittadino Adelmo Stracci, tornato con grinta sul tatami.”

