OFFIDA – Lo Spumante Pecorino Metodo Classico Dosaggio Zero dell’azienda Ciù Ciù è stato insignito con il Premio Silver per la categoria “Sparkling Wines” ai Vinitaly Design Award, il concorso che premia il miglior design del vino, dei distillati, dei liquori, delle birre e dell’olio.

Il premio è stato consegnato al CEO di Ciù Ciù Tenimenti Walter Bartolomei ed all’autore dell’etichetta Andrea Castelletti in un prestigioso evento di gala tenutosi al Teatro Ristori di Verona in apertura di Vinitaly (in allegato immagini della premiazione e del premio.

L’etichetta dello spumante Pecorino Ciù Ciù Metodo Classico è stata premiata da una giuria composta da 30 esperti provenienti da vari settori del design, della filiera del packaging di lusso, della grande distribuzione, dell’e-commerce e dei media specializzati. È un omaggio alla tradizione delle merlettaie di Offida ed allo straordinario territorio che dà origine a questo spumante, uno dei tre nuovi vini entrati recentemente nella gamma Ciù Ciù per il canale ho.re.ca..

