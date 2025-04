L’incontro con un giovane ragazzo, suo unico compagno, dà inizio a un viaggio che esplora il rapporto tra uomo e tecnologia, in un futuro in cui le due realtà devono convivere affrontando sfide emotive, morali e identitarie

CASTORANO – Domenica 13 aprile alle ore 17, presso il Teatrino Parrocchiale di Castorano sito in via Roma, si terrà l’ultimo appuntamento dedicato al progetto di Cineforum comunale con la proiezione de “Il robot selvaggio”, diretto da Chris Sanders e candidato al Premio Oscar 2025 come miglior film di animazione.

Il film racconta la storia di un robot progettato per servire l’umanità, che si ritrova isolato e lontano dallo scopo per cui è stato creato. L’incontro con un giovane ragazzo, suo unico compagno, dà inizio a un viaggio che esplora il rapporto tra uomo e tecnologia, in un futuro in cui le due realtà devono convivere affrontando sfide emotive, morali e identitarie.

Questa pellicola rappresenta il punto d’arrivo del percorso del cineforum, condividendo temi e simboli con le opere precedenti. Il sentirsi “fuori posto” accomuna il protagonista ai personaggi eccentrici e incompresi del cinema di Tim Burton, mentre l’attenzione al mondo interiore e al rapporto con le emozioni — seppur artificiali — richiama l’approccio emotivo di “Inside Out”, primo film del ciclo di proiezioni.

L’evento è parte del progetto “Benessere in Comune”, realizzato dal Comune di Castorano con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, coordinato da U.S. Acli Marche, promosso da 3Sicc APS e in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria della Visitazione.

La partecipazione è gratuita.

