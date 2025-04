ASCOLI PICENO – Una “farmacia dei servizi” sempre più al fianco dei cittadini, capace di migliorare la sua attività nell’ambito delle cure primarie. L’Amministrazione comunale di Ascoli, con una delibera di Giunta, ha deciso di attivare la consegna a domicilio dei farmaci, parafarmaci e quant’altro reperibile in farmacia: un servizio particolarmente richiesto e ad alto impatto sociale, gratuito per le fasce deboli residenti nel Comune come prestazione di assistenza. “In questo modo – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – diamo la possibilità ai cittadini di poter avere a domicilio i farmaci di cui hanno bisogno. Crediamo molto nell’importanza di servizi di prossimità come questo, che aiutano a creare una comunità coesa e capace di aiutarsi a vicenda, per non lasciare nessuno indietro”. La prima fase sperimentale avrà una durata di sei mesi, a seguito dei quali verrà fatta un’analisi per decidere se ampliare o ridurre il numero dei fruitori a titolo gratuito. “Si tratta – ha detto l’assessore con delega alle farmacie, Francesca Pantaloni – di una scelta dal grande valore etico e culturale: la cura della persona e la possibilità di accedere alle cure sono fattori fondamentali di una società civile e con questo servizio vogliamo rendere più semplice l’approvvigionamento di farmaci a coloro che si trovano in situazioni di difficoltà”.

Nelle quattro farmacie comunali (n. 1 di via del Commercio 52, telefono 0736.341434 – 0736.298896, email: [email protected] – n. 2 di via Fabriano 7/11, telefono 0736.44457 – 0736.298897, email: [email protected] – n. 3 di via degli Iris c/o Ospedale Mazzoni, telefono 0736.45930 – 0736.298898, email: [email protected] – n. 4 di via Salaria Inferiore 19 località Brecciarolo, telefono 0736.41636 – 0736.298899, email: [email protected]) sarà operativo da oggi questo servizio, gratuito per le fasce deboli dei cittadini residenti nel Comune di Ascoli: rientrano in questa categoria gli anziani di età superiore agli 85 anni; coloro che hanno raggiunto il 65° anno di età privi di reti parentali e/o impossibilitati o che si trovino in particolari situazioni di disagio/difficoltà per motivi sanitari o sociali; i soggetti non autosufficienti, portatori di handicap, persone con difficoltà di deambulazione in possesso dei requisiti di disabilità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 104/92; i pazienti oncologici. Il servizio sarà disponibile, a titolo oneroso, anche ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio comunale non appartenenti alle fasce deboli, e nei Comuni limitrofi, fino a una distanza di 25 chilometri.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.