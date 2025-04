Chitarrista, produttore musicale, compositore e giornalista musicale italiano di origine italiana, è conosciuto per la sua abilità nel fondere diversi stili e influenze musicali

ASCOLI PICENO – Dopo l’evento del 22 marzo con Vincenzo Mollica, il Teatro Filarmonici di Ascoli Piceno

torna a fare da cornice ad Eroi dell’arte, un ciclo di appuntamenti con l’arte e la musica

per rendere omaggio al talento e alla passione di chi ha lasciato il segno nel panorama

culturale italiano e internazionale.

La seconda data di Eroi dell’Arte è con Simone Sello, il 18

aprile alle ore 21.

Chitarrista, produttore musicale, compositore e giornalista

musicale italiano di origine italiana, è conosciuto per la sua

abilità nel fondere diversi stili e influenze musicali.

Inizia la sua carriera come session man a Roma, affiancando

Renato Zero, Tullio De Piscopo, Nino Buonocore e Michele

Zarrillo e partecipando a diversi show televisivi nazionali,

arrivando a collaborare con l’Orchestra del Festival di

Sanremo.

Dal ’97 vive a Los Angeles dove ha l’occasione di collaborare

con alcuni dei più importanti nomi della musica

internazionale, tra cui Billy Sheehan (Mr. Big e Steve Vai),

Aaron Carter, Warren Cuccurullo (Duran Duran e Frank

Zappa) George Benson e Ray Charles.

Parallelamente, inizia una serie di collaborazioni con la Disney, per una serie di progetti

tra cui la serie televisiva Hannah Montana con Miley Cyrus e High School Musical.

Nel 2008 inizia la collaborazione con Vasco Rossi (per il quale è co-autore di diversi

brani).

Al Teatro Filarmonici Simone Sello porterà “The Storyteller’s project live”, un evento

immersivo, uno spettacolo che va oltre il tradizionale concerto offrendo un’esperienza

che unisce musica, racconto e arte visiva in un emozionante unicum sensoriale.

Il pubblico verrà accompagnato in un viaggio emotivo che esplora temi universali e

profondi attraverso note, video e narrazione.

Ad accompagnare Simone Sello, l’ascolano Edoardo Tancredi alla batteria e Gianluca

Corcillo alla fisarmonica.

Tutti gli eventi sono organizzati dall’associazione culturale Arteo, con il contributo della

Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e col Patrocinio del Comune di Ascoli

Piceno. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro di Ascoli Piceno e sul

circuito Vivaticket.com.

