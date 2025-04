Per venire incontro al desiderio di tanti, come abitualmente fa, ha promosso uno specifico incontro formativo ed informativo, per conoscere meglio e di più i nuovi dazi, dal titolo “I Dazi la Storia, le Conseguenze, l’Attualità”

ASCOLI PICENO – La nuova politica americana dei pesanti dazi voluta fortemente dal presidente Donald Trump ha innescato una sorta di terremoto finanziario, sconvolgendo i mercati internazionali e l’andamento delle borse, che in pochi giorni hanno bruciato circa diecimila miliardi di dollari, provocando tante preoccupazioni agli imprenditori, ma anche ai risparmiatori, per le possibili immediate reazioni e le incognite future.

In questi giorni inoltre si assiste ad una sorta di martellamento sulla tematica da parte soprattutto degli organi di informazione ed è pertanto naturale che siano in tanti, non solo anziani, a farsi domande se e quali più meno penalizzanti ripercussioni potrebbero riflettersi sui più piccoli risparmiatori, nonché sulla spesa quotidiana. E così, il Centro Ricreativo Culturale ADA-Bruno Di Odoardo di Pennile di Sotto, per venire incontro al desiderio di tanti, come abitualmente fa, ha promosso uno specifico incontro formativo ed informativo, per conoscere meglio e di più i nuovi dazi, dal titolo “I Dazi la Storia, le Conseguenze, l’Attualità” che avrà luogo venerdì 11 Aprile, con inizio alle ore 17, presso la sede del Centro di via Lazio 2.

L’importante conferenza, voluta fortemente dalla infaticabile presidente Paola Luzi, sarà introdotta e coordinata da Giorgio Fiori e quindi sarà tenuta, come già per altri incontri promossi in passato dallo stesso Centro in tema di politica economia, finanza e denaro, dall’esperto e collaudatissimo dott. Claudio Viccei, appartenente allo stesso sodalizio il quale, forte delle sue conoscenze economiche e finanziarie e con il suo usuale linguaggio semplice e comprensivo saprà far ben capire a tutti cosa sta succedendo sul fronte dei dazi, ragionando sui possibili scenari futuri ed eventuali conseguenze, che se ne avranno per la generalità e quindi rispondendo alle specifiche domande che sicuramente la tematica susciterà tra i partecipanti. Un’opportunità questa da non perdere e la stessa presidente del Centro, Paola Luzi, con il vice presidente Francesco Fabiani, ricordano che la partecipazione è aperta a tutti gli interessati, a titolo come sempre gratuito.

