COMUNANZA – “Quella della Beko è una vicenda che, fin dall’inizio, aveva destato una fortissima

preoccupazione alla quale era però subito seguita la ferma reazione da parte delle istituzioni. Lavoratori,

famiglie e comunità coinvolte non potevano essere lasciati soli, e così è stato. Grazie all’intrevento del

Governo Meloni, del Ministro Urso e del Presidente Acquaroli, non solo è stato scongiurata la chiusura

dello stabilimento di Comunanza ma, nel medio periodo, è stata prevista l’assegnazione di un nuovo

prodotto di alta gamma, grazie ai 300 milioni di investimenti previsti da Beko per il triennio 2025-2027.

Complessivamente, e in attesa che il testo dell’accordo preliminare raggiunto nella notte venga

sottoposto al consenso dei lavoratori, non ci saranno licenziamenti collettivi, mentre gli esuberi saranno

la metà rispetto a quanto inizialmente previsto e avverranno attraverso il meccanismo delle uscite

volontarie e incentivate. Per Comunanza la permanenza dello stabilimento, con relativo indotto,

rappresenta una boccata d’ossigeno vitale, che consente a questa comunità di guardare al futuro con

ottimismo. Dopo il sisma che aveva colpito nel 2016 l’Appennino centrale, che in quei territori aveva

determinato una inevitabile contrazione economica, lo smantellamento dello stabilimento della Beko

sarebbe stato un colpo troppo difficile da incassare. Così non è stato, grazie a un lavoro di squadra

tempestivo ed efficace”.

Lo afferma Guido Castelli, Commissario Straordinario al sisma 2016, in una nota diffusa il 9 aprile.

