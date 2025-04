FOLIGNANO – Il sostegno concreto alle famiglie è una delle priorità dell’amministrazione comunale, soprattutto in un momento storico in cui la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro richiede risposte flessibili e servizi sempre più accessibili. In quest’ottica, il Comune di Folignano ha promosso e sostenuto l’attivazione di un nuovo servizio aggiuntivo di babysitting all’interno della Ludoteca 4.0, in via Barbarana a Villa Pigna, per garantire una più ampia partecipazione dei bambini e rispondere alle esigenze educative e organizzative delle famiglie.

Le attività di ludoteca e doposcuola, dallo scorso mese di febbraio sono affidate alla cooperativa sociale Il Melograno, all’interno del consorzio Il Picchio. Da sempre la Ludoteca 4.0 rappresenta un punto di riferimento per bambini e genitori. L’obiettivo adesso è quello di ampliare l’accessibilità dell’offerta ludico-educativa, sostenendo concretamente le famiglie e rispondendo ai bisogni reali del territorio.

«Nel corso di un incontro informativo con i genitori, sono emerse diverse esigenze legate alla partecipazione dei bambini più piccoli, in particolare quelli sotto i 6 anni, per i quali l’accesso autonomo alla Ludoteca non è consentito – spiega l’assessore ai servizi integrativi per l’infanzia Serena Accorsi -. Molte famiglie hanno infatti evidenziato l’impossibilità di affidarsi a nonni o altri familiari per l’accompagnamento e la sorveglianza durante le attività. Abbiamo accolto le richieste ed è stato prontamente attivato un servizio di babysitting all’interno della Ludoteca, finalizzato a garantire la presenza di una figura di riferimento per i bambini più piccoli. La babysitter è una professionista qualificata e selezionata dalla cooperativa Il Melograno, accoglie i piccoli in gruppi da 3-4 bambini, affiancando gli educatori presenti e assicurando un ambiente sicuro e accogliente».

Il sindaco Matteo Terrani esprime soddisfazione. «Questa nuova misura di supporto si inserisce in un percorso più ampio volto a rafforzare le reti educative, sociali e comunitarie – afferma -. La collaborazione tra enti, cooperative e famiglie è fondamentale per costruire una comunità più attenta e inclusiva».

Il servizio è aggiuntivo e prevede un contributo economico, con la possibilità di suddividere i costi tra i genitori aderenti. Per ulteriori informazioni e per l’adesione, è possibile rivolgersi direttamente alla Ludoteca 4.0 o contattare la cooperativa Il Melograno.

