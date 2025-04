ASCOLI PICENO – Si è conclusa con soddisfazione e partecipazione l’edizione 2025 di Dire Fare Ascoltare, il festival nazionale dedicato a radio, podcast e comunicazione sociale organizzato da Radio Incredibile ad Ascoli Piceno. Due giornate ricche di incontri, workshop e confronto che hanno trasformato la città marchigiana nella capitale italiana dell’audio.

Sabato 5 aprile, la Bottega del Terzo Settore ha ospitato un fitto programma di eventi: si è iniziato con gli Stati Generali delle Webradio di parola, che hanno riunito realtà da tutta Italia per un confronto sul futuro della comunicazione indipendente. A seguire, si è entrati nel mondo nerd con il workshop “On Air & Nerd”, in collaborazione con Sentieri Tolkieniani e Dimensione Fumetto. Il pomeriggio è proseguito con un focus sul podcast di viaggio insieme a Carlo Annese, e si è chiuso con un laboratorio tecnico guidato dai rappresentanti della piattaforma Spreaker, dedicato a chi sogna di trasformare la propria passione in un progetto sostenibile.

La sera, il festival ha regalato uno dei momenti più attesi: il De Core Podcast Live con Alessandro Pieravanti e Danilo da Fiumicino, che hanno letteralmente acceso la splendida Sala della Ragione presso Palazzo dei Capitani, coinvolgendo un pubblico numerosissimo in una serata di parole, storie e grande ironia.

Domenica 6 aprile la manifestazione è ripartita con un intenso programma alla Bottega del Terzo Settore: si è cominciato con un workshop dedicato alla divulgazione scientifica, con la partecipazione della Dott.ssa Sara Ruschioni dell’Università Politecnica delle Marche e numerosi divulgatori di scienza collegati da tutta Italia. A seguire, il primo incontro nazionale dedicato alla Radio per l’Inclusione Sociale, con progetti arrivati da ogni parte d’Italia per raccontare come l’audio possa essere uno strumento di partecipazione e cambiamento. La mattinata si è chiusa con il workshop tenuto dal team di Spotify Italia, che ha presentato le opportunità per far crescere e monetizzare i propri contenuti audio.

Il gran finale è andato in scena nel maestoso Teatro Ventidio Basso, con l’incontro condotto dal direttore artistico Andrea Borgnino (RaiPlay Sound) insieme a voci e firme tra le più autorevoli del panorama italiano: Massimo Cirri, Sara Poma, Mauro Pescio, Jonathan Zenti, Giuseppe Pastore, Antonio Visca, Riccardo Cucchi e Caterina Moser della Fondazione Antonio Megalizzi. Un dialogo coinvolgente e appassionato sul presente e il futuro del podcast e della radio in Italia.

