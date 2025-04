ASCOLI PICENO – Il Consiglio comunale è convocato per il giorno 24 aprile 2025 alle ore 15 nella sala della ragione a Palazzo dei Capitani in prosecuzione della seduta consiliare svoltasi in data 3 aprile 2025, per trattare gli argomenti all’ordine del giorno di cui alla precedente convocazione e non discussi in tale seduta.

La seduta consiliare sarà visibile in diretta streaming cliccando sul link pubblicato nella pagina https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25754 e sarà attivo pochi minuti prima dell’inizio.

