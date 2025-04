ASCOLI PICENO – La prima volta non si scorda mai.

L’Atletico Ascoli domenica scorsa ha giocato contro il Chieti, match valevole per il girone F di serie D, allo stadio “Del Duca” di Ascoli.

Un impianto storico per l’Ascoli Calcio che ha visto protagonista molte squadre importanti di serie A e B.

I bianconeri del patron Giordani hanno pareggiato 2-2 contro gli abruzzesi ma hanno dimostrato di poter meritare un “palco” del genere.

Il portale del Club ascolano ha intervistato il Club Manager Nicolò Civita, ecco le sue dichiarazioni: “L’aver disputato il match al Del Duca, oltre a costituire motivo di orgoglio, rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita intrapreso dalla compagine guidata dal patron Graziano Giordani. Un traguardo che gratifica anche tutte le persone che negli anni hanno permesso a questa società di arrivare a disputare un campionato nazionale. A differenza della maggior parte delle altre squadre che compongono il nostro girone infatti, alcune delle quali hanno anche importanti trascorsi nei professionisti, l’Atletico Ascoli è appena al secondo anno in Serie D. In questo campionato, fatta eccezione per un paio di gare, che ritengo siano anche fisiologiche, la squadra ha sempre mostrato in campo prestazioni di livello. Abbiamo formato un gruppo di lavoro, composto da professionisti, che analizza ogni minimo dettaglio e che permette al mister e allo staff tecnico di lavorare giornalmente per consentire ai ragazzi di esprimersi nel migliore dei modi. Per quanto concerne la gara di domenica contro il Chieti, dove abbiamo affrontato una squadra forte che ad inizio campionato veniva data tra le pretendenti per la vittoria, sicuramente c’è del rammarico per il risultato finale ma dovuto perlopiù al fatto che avremmo voluto festeggiare con i tre punti questa storica giornata. Dopo i meritati successi degli allievi di mister Pieri e dei giovannissimi di mister Argieri, sabato alle ore 16, nell’impianto di Venarotta, ci giochiamo la possibilità di mantenere la vetta anche nel girone della Juniores Nazionale. La società è molto attenta ai giovani e questi risultati, pur non costituendo l’obiettivo principale del nostro settore giovanile, ci inorgogliscono e gratificano gli investimenti che la proprietà continua a mettere in atto. Abbiamo un settore giovanile, dislocato tra la città di Ascoli Piceno e il paese di Venarotta, di cui siamo molto fieri e che sta contribuendo fattivamente a promuovere i valori dello sport e l’aspetto sociale”.

