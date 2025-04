ASCOLI PICENO – Più fondi per i lavori per la scuola “Cantalamessa” ad Ascoli Piceno. Durante la Cabina sisma presieduta dal Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli, è stato approvato un incremento in favore dei lavori nella scuola ascolana. L’importo iniziale previsto ammontava a 3.200.000, 00 euro mentre adesso la cifra totale è di 4.130.000,00 euro anche grazie al conto termico e ai nuovi fondi che saranno a disposizione.

«È essenziale, per i nostri studenti, poter studiare e crearsi un futuro in scuole sicure ed efficienti. È uno dei punti fondamentali della lotta allo spopolamento e alla crisi demografica dei nostri territori – sottolinea il Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli- Già quando ero Sindaco della città di Ascoli mi sono impegnato in prima persona a favore della massima attenzione alle esigenze didattiche, di sicurezza e di sostenibilità. È un lavoro di grande sinergia svolto insieme al Presidente della Regione Francesco Acquaroli, all’Ufficio ricostruzione, al sindaco Marco Fioravanti e con l’ufficio Servizio Ricostruzione Pubblica Sisma del Comune di Ascoli guidato dall’architetto Ugo Galanti con il quale lavoriamo in grande armonia. Insieme proseguiamo quel cambio di passo essenziale per la rinascita delle nostre comunità ».

«La sicurezza degli studenti e di tutti coloro che orbitano nel mondo scuola è una delle priorità della nostra Amministrazione. Grazie al lavoro congiunto con il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Guido Castelli e alla Regione Marche, a partire dal presidente Francesco Acquaroli, prosegue – secondo cronoprogramma – l’impegno congiunto nell’ampio e fondamentale percorso di messa in sicurezza degli istituti scolastici del territorio» ha evidenziato il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti.

