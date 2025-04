COLLI DEL TRONTO – “Forse c’era un’altra soluzione (ma non ne sono tanto sicuro)”, Matteo di Antonio presenta il suo libro a Colli del Tronto

Sabato 12 aprile alle 17, presso la “Casa Rubicini” in viale IV Novembre, 4 a Colli del Tronto, si terrà la presentazione del libro “Forse c’era un’altra soluzione (ma non ne sono tanto sicuro)”, dello scrittore/sceneggiatore Matteo di Antonio e pubblicato da Giaconi editore.

L’evento fa parte del progetto “Autori A Colli”, dedicato alla promozione degli autori locali, sostenuto dalla Pro Loco di Colli del Tronto.

Si tratta di un romanzo giallo con una forte componente thriller: In una San Benedetto del Tronto stranamente violenta, tra sparatorie, ostaggi e soprusi, si intersecano la vita di Rudi e dei suoi nemici. La malavita locale, gestita interamente da un uomo soprannominato lo Sbirro, si trova a far fronte a dei problemi nella gestione del territorio e dei propri uomini e sarà così che il protagonista proverà ad infilarsi tra le piaghe della crisi per prendersi la sua vendetta. A complicare ancora di più le cose ci penserà il lavoro da guardia del corpo che Rudi sarà costretto a fare per ordine del suo capo. Ma vincere la guerra servirà per raggiungere la serenità? Ottenere la propria vendetta servirà per sentirsi finalmente libero?

E non aggiungiamo altro a questo breve sunto per non svelare le intricate vicende che sicuramente appassioneranno chi vorrà avvicinarsi alla lettura di un racconto pieno di colpi di scena.

L’incontro sarà introdotto dalla presidente della Pro Loco di Colli del Tronto, Francesca Pietrangelo, e moderato da Donato Cameriero che avrà certamente il compito facilitato dalla presenza, oltre che dell’autore, del suo editore che di Matteo scrittore conosce bene “vizi e virtù”. Sarà una bella chiacchierata tra due amici con un terzo incomodo che avrà il compito di stuzzicare gli ospiti ed invogliare partecipazione e domande da parte del fortunato pubblico presente.

