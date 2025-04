Un’occasione unica per visitare gli spazi, conoscere il personale educativo e scoprire il progetto pedagogico. Ecco le strutture interessate

ASCOLI PICENO – Iniziativa sociale nel capoluogo.

Sabato 12 aprile dalle ore 10 alle ore 12 Open day nidi d’infanzia comunali. Un’occasione unica per visitare gli spazi, conoscere il personale educativo e scoprire il progetto pedagogico.

Le strutture interessate:

Asilo nido Lo scoiattolo – Via delle Verbene, 3 (0736.41754)

Asilo nido Zero-Tre – Via Enna (0736.41960)

Asilo nido Lo scarabocchio – Via Buonarroti (0736.259745)

