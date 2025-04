ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.

Domani, sabato 12 aprile, dalle ore 15 alle 18.30, Ascoli ospiterà una nuova tappa della Caccia al Micheluovo 2025, l’iniziativa promossa dall’Associazione Michelepertutti. Il Comune, da sempre attento e sensibile alle iniziative rivolte alle famiglie e alla valorizzazione del territorio, ha scelto con entusiasmo di patrocinare questo evento, rendendone possibile l’ingresso gratuito per tutti.

Un gesto concreto a sostegno dell’inclusione e della partecipazione collettiva. Hanno raggiunto quota 100 i partecipanti che hanno già prenotato il loro appuntamento al Parco dell’Annunziata – viale delle Rimembranze, per condividere un pomeriggio all’insegna del gioco, della creatività e della solidarietà. La caccia alle uova prevede quattro sfide pensate per stimolare fantasia, collaborazione e spirito di iniziativa.

“Una bellissima iniziativa solidale – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – che darà la possibilità a tante famiglie di fare qualcosa per chi ha più bisogno e di trascorrere qualche ore di spensieratezza e divertimento all’aria aperta, al Parco dell’Annunziata, valorizzando così il territorio e tenendo vive le tradizioni pasquali”. “Con la ‘Caccia al Micheluovo 2025’ – ha aggiunto il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni – è possibile fare qualcosa di concreto e promuovere l’inclusione, grazie alle numerose attività previste dal programma. Siamo felici di essere al fianco dell’associazione ‘Michelepertutti’ in questa iniziativa, che unisce bambini e adulti in modo originale ed etico”. “Siamo felicissimi del riscontro che stiamo ottenendo – ha detto Cristiana Carniel, fondatrice dell’Associazione Michelepertutti – tantissime famiglie continuano a prenotare per trascorrere insieme un pomeriggio spensierato tra decorazione delle uova, creazione di sorprese pasquali con materiali di recupero, attività ludico-didattiche in inglese e, non ultima, la mitica sfida alla scoccetta, tradizione profondamente radicata nel territorio marchigiano. Ringraziamo l’amministrazione comunale per essere con noi e credere nel valore dell’incontro attraverso il gioco”.

L’attività ludica diventa così occasione concreta di cittadinanza attiva: un modo per valorizzare le tradizioni locali, promuovere l’inclusione e rafforzare il senso di comunità attraverso attività accessibili a tutti. Ogni appuntamento dislocato sul territorio piceno, prevede infatti giochi adattati a bambini e bambine con e senza disabilità sensoriali e motorie, grazie a un’attenta progettazione inclusiva. Durante l’evento sarà possibile contribuire all’acquisto del Micheluovo e della Colomba, i prodotti solidali dell’associazione: il ricavato sarà interamente destinato a finanziare ore di CAMP inclusivo. Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma EventBrite (basta cercare Caccia al Micheluovo Ascoli). E’ attivo il numero 375 53 22 236, al fine di garantire la migliore accoglienza possibile a ogni partecipante.

