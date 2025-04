Greco tecnico della Torres, ha parlato del prossimo match contro l’Ascoli in programma Domenica 13 Aprile alle ore 15 al”Del Duca” per la 36esima giornata del girone B del campionato di Serie C.

ASCOLI PICENO – Alfonso Greco tecnico della Torres in conferenza stampa al “Sanna” ha parlato del prossimo match contro l’Ascoli in programma Domenica 13 Aprile alle ore 15 al”Del Duca” per la 36esima giornata del girone B del campionato di Serie C.

L’allenatore convinto dei mezzi della suq squadra, terza forza del girone, e pronta ad affrontare i playoff, analizza la sfida che sarà contro il Picchio: “. Affrontiamo una squadra che credo, all’inizio del campionato, sia stata costruita con altri obiettivi, e con giocatori forti, basta guardare quelli che compongono il reparto offensivo. Noi abbiamo l’obiettivo di mantenere questa posizione, quindi andremo per fare la partita e per cercare di raccogliere la vittoria. Servirà una prestazione importante”.

Sul caso Lucchese, squadra che la Torres affronterà nell’ultima giornata: “Giocatori e staff si trovano in una brutta situazione e hanno dimostrato di essere dei professionisti seri affrontando le partite sempre con lo spirito giusto. Spero per loro che riescano ad avere la sicurezza, anche economica”.

Squadra non brillante nelle ultime uscite. Ancora indisponibile Michele Carboni, problema al gionocchio per Liviero, il tecnico però potrà contare su Fabriani: “Parlate sempre di sostituire Fischnaller, ma io l’ho visto in settimana allenarsi più forte degli altri. Quindi non mi pare particolarmente stanco. Vedremo domenica se è il caso di lavorare anche in proiezione dei playoff per portare tutti i giocatori in condizione. Vedo che si stanno tutti allenando forte in avanti- da Nanni a Zamparo a Diakite, lo stesso Gigi Scotto e abbiamo la fortuna di avere tanti giocatori nel reparto offensivo. Non direi che siamo stanchi, contro l’Entella abbiamo fatto una grande prestazione. Domenica scorsa non siamo stati brillanti, quando poi giochi contro squadre per cui anche il punto diventa fondamentale non è facile. Volevamo fare di più, chiaramente. Questa settimana i ragazzi si sono allenati al massimo, come sempre, e ci sono i presupposti per fare una grande partita”.

