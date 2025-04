ASCOLI PICENO – Dopo il successo dello scorso anno, torna il SUMMER CAMP ASCOLI CALCIO, che per l’estate 2025 raddoppia l’offerta per i più giovani. Sono due i camp estivi organizzati e gestiti dal Club bianconero, il SOFER CAMP PINETO e il SOFER CAMP MONTEGIORGIO. A dare il nome ai due camp è la SOFER Carpenterie S.r.l., azienda di Controguerra (TE) operante nel settore edilizia e già sponsor dell’Ascoli Calcio.

SOFER CAMP PINETO: il Club bianconero per l’estate 2025 ha scelto la località abruzzese quale location per il camp con pernottamento. Dal 15 al 21 giugno tutti gli iscritti al SOFER CAMP PINETO (dai classe 2009 ai 2016) soggiorneranno nella struttura dell’Heliopolis Camping & Village (www.heliopolis.it) e svolgeranno gli allenamenti mattutini al campo “Druda”. Oltre al calcio, tanti i momenti di svago e divertimento con l’animazione del villaggio, relax, giochi in piscina e pratica di sport come calcio a cinque, beach soccer, basket, beach volley, handball e calcio tennis.

Gli iscritti al SOFER CAMP PINETO riceveranno due kit Nike (uno zainetto, due t-shirt, due pantaloncini e due paia di calzini) e uno sconto del 20% sulla quota di iscrizione alla scuola calcio 2025/26.

La quota di iscrizione al SOFER CAMP PINETO, da versare entro il 10 maggio, è di 650,00 € (intero). Quota scontata a 590,00 € per gli iscritti al camp 2024/25 e per gli iscritti Grow-up e a 325,00 € per il secondo fratello o sorella.

PROGRAMMA QUOTIDIANO – SOFER CAMP PINETO

7:30-8:00 colazione

9:00-11:00 attività presso campo sportivo

11:00-12:30 divertimento in mare o piscina, animazione villaggio

13:00-13:30 pranzo

13:30-15:00 relax, giochi, animazione villaggio

15:30-17:00 sport polivalenti al calcio: futsal, beach soccer, basket, beach volley, handball, calcio tennis

17:00-19:00 divertimento in mare o piscina, animazione villaggio

19:30-20:15 cena

22:00 rientro in camera

SOFER CAMP MONTEGIORGIO: il Club bianconero per l’estate 2025 ha integrato l’offerta per i più giovani con un camp giornaliero – senza pernottamento – che si svolgerà a Montegiorgio, feudo bianconero. Dal 23 al 27 giugno tutti gli iscritti al SOFER CAMP MONTEGIORGIO (dai classe 2009 ai 2019) vivranno cinque giorni di puro divertimento: doppie sedute di allenamento sul nuovo campo sportivo “Roffo Alessandrini” di Montegiorgio, attività ricreative, piscina, relax. Il pranzo e l’attività in piscina si svolgeranno all’Hotel San Paolo a Piane di Montegiorgio.

Gli iscritti al SOFER CAMP MONTEGIORGIO riceveranno un kit Nike (uno zainetto, una t-shirt, un pantaloncino e un paio di calzini.

La quota di iscrizione al SOFER CAMP MONTEGIORGIO, da versare entro il 30 maggio, è di 350,00 € (intero). Il secondo fratello o sorella usufruirà della quota scontata a 175,00 €.

PROGRAMMA QUOTIDIANO – SOFER CAMP MONTEGIORGIO

8:15-8:30 arrivo presso il nuovo campo sportivo “Roffo Alessandrini” di Montegiorgio

9:00-11:00 allenamento

11:30 trasferimento in bus all’Hotel San Paolo a Piane di Montegiorgio

11:30-12:30 piscina e momenti ludici

12:30-13:15 pranzo

13:30-15:00 relax e attività ricreative

15:15 trasferimento in bus al nuovo campo sportivo “Roffo Alessandrini” di Montegiorgio

15:30-17:30 allenamento

18:00 fine attività

Info [email protected] Tel. 347.6760479 – modulo di iscrizione: https://iscrizioni.sportassist.it/ascoli/2

SPOT WEB TV: