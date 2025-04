I vincitori del progetto “Giornalista per un giorno” edizione 2024/25 riceveranno un kit completo da gioco e la possibilità di trascorrere mezza giornata in compagnia della prima squadra.

ASCOLI PICENO – Sono cinque i giornalisti per un giorno che domenica 13 aprile, in occasione di ASCOLI-TORRES, assisteranno al riscaldamento della squadra da bordocampo, faranno il walk about all’interno dello stadio Del Duca e vivranno le emozioni della partita dalla Tribuna Stampa ‘Bruno Ferretti’ insieme ai giornalisti.

Si tratta di Nicolò Bocci, Alessandro Barchetta, Matteo Testa, Maria Chiara Pieroni e Matteo Vittori, accompagnati dagli insegnanti Fiorella Bonfigli e Massimiliano Tomassini.

Nel post gara i cinque giornalisti in erba, alunni delle scuole primarie di Amandola, Montefortino e Santa Vittoria in Matenano, saranno in sala stampa e, taccuino alla mano, rivolgeranno le domande ai protagonisti del match nel corso della conferenza stampa.

A fare il tifo per i bianconeri dalla Tribuna Mazzone saranno i compagni di scuola dei giornalisti per un giorno che lo scorso 27 marzo hanno intervistato al Picchio Village Luca Tremolada e Francesco Cozzoli.

L’ultima fase del progetto prevede per le scuole primarie la stesura di un articolo a racconto del pomeriggio allo stadio (fasi salienti della partita e dichiarazioni dei protagonisti) e di un podcast per le scuole secondarie di primo grado.

I vincitori del progetto “Giornalista per un giorno” – edizione 2024/25 riceveranno un kit completo da gioco e la possibilità di trascorrere mezza giornata in compagnia della prima squadra.

