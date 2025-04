ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.

Questa mattina, 11 aprile, alla sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo ad Ascoli si è svolta la conferenza stampa, organizzata dai Club Lions Ascoli Piceno Host, Colli Truentini ed Urbs Turrita, per la presentazione della giornata “Lions Day” di domenica 13 aprile. Hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale Alessandro Bono, la presidente del Lions Club Ascoli Piceno Host Francesca Pantaloni, il presidente del Lions Club Ascoli Piceno Colli Truentini, Pietro Cimaroli, il presidente Lions Club Ascoli Piceno “Urbs Turrita”, Roberto Camaiani, il coordinatore distrettuale “Un poster per la pace” Giacomo Galli, il presidente della 4° Circoscrizione (Zone A e B), Roberto Accardi, la referente distrettuale Maria Elma Grelli, il Maestro Ada Gentile, Francesco Corimbi in rappresentanza del Leo Club “Costantino Rozzi” presieduto da Maria Vittoria Tranquilli, e Mario Boccaccini, Governatore del Distretto Lions 108A.

Programma:

Ore 9.30 – Apertura degli stands in Piazza del Popolo

Apertura della mostra dei disegni partecipanti al concorso “Un poster per la pace 2025” presso il chiostro di San Francesco

Ore 9.45 – Saluti del Governatore Distrettuale, Mario Borraccini, e delle autorità

Ore 12.30 – Sfilata dei “giubbetti gialli” per le vie del centro cittadino

Ore 13.15 – Incontro conviviale presso il Circolo Cittadino

Ore 15.30 – Visita guidata ai principali monumenti della città

Ore 16.30 – Teatro Filarmonici: “Con e per l’Amicizia che serve…”

Intrattenimento musicale

Premiazione dei partecipanti al concorso “Un poster per la pace 2025”

Premiazione del concorso “La gentilezza” organizzato dal LC Ortona per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado

Ore 18.00 – Chiusura della manifestazione

