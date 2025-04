ASCOLI PICENO – Il Consiglio Provinciale ha approvato, con il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza e l’astensione di quelli di opposizione, il primo Bilancio di Previsione dopo la dichiarazione di dissesto. Ai sensi della normativa, l’Ente ha redatto l’ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato 2025 – 2027 che rispetta il Testo Unico e si presenta in equilibrio finanziario. Il documento verrà trasmesso immediatamente al Ministero dell’Interno per l’espressione del parere sulla validità delle misure adottate. L’importante strumento contabile reca il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e ha anche ottenuto il via libera dell’Assemblea dei Sindaci con i voti favorevoli degli amministratori comunali presenti e 4 astensioni.

“L’approvazione del Bilancio rappresenta un passo importante in un periodo complesso che stiamo affrontando con grande determinazione e impegno – ha evidenziato il Presidente Sergio Loggi – e l’astensione dei consiglieri di minoranza costituisce un segnale positivo e un messaggio di fiducia nei confronti dell’Ente. Ci rendiamo conto della criticità, tutte le Province si trovano una situazione delicata dopo la riforma Delrio. Nonostante ogni anno il contributo del nostro Ente alla finanza pubblica si attesti sui 5 milioni di euro, il Bilancio di Previsione 2025 presenta aspetti positivi che ci incoraggiano nella prosecuzione del processo di risanamento economico – finanziario. L’indebitamento continua, infatti, a scendere e potranno essere effettuate nuove assunzioni, previa autorizzazione ministeriale. E’ un fatto importante che indica un punto di svolta dato che il personale dell’Ente si è progressivamente ridotto negli anni a causa di numerosi pensionamenti e del mancato turn-over imposto delle procedure di riequilibrio. Sottolineo che c’è una ottima collaborazione con l’OSL (Organismo Straordinario di Liquidazione) che ringrazio e, per conto del quale, stiamo effettuando significativi pagamenti. Ringrazio inoltre – ha proseguito Loggi – la Dirigente del Servizio Economico Finanziario Rossella Palestini e il Segretario Generale Fabiola Candelori per il lavoro svolto, gli uffici del servizio preposto e tutti i settori della Provincia per le azioni di risanamento volte ad aumentare l’attivazione di entrate proprie e la riduzione e razionalizzazione delle spese correnti. Nel Bilancio 2025 non è stato necessario

predisporre un fondo di garanzia per i debiti commerciali dato che è stata assicurata la tempestività dei pagamenti che, in alcuni casi, sono stati più rapidi dei tempi previsti dalla normativa”. Il Presidente è quindi entrato nel dettaglio degli investimenti per la sicurezza e l’ammodernamento di strade e scuole che, per l’annualità 2025 ammontano a 69 milioni di euro. In particolare, per l’edilizia scolastica sono previsti quasi 42 milioni di euro, risorse dirette a rendere i plessi scolastici più sicuri e funzionali con interventi per l’adeguamento e miglioramento sismico, l’efficientamento energetico, l’ampliamento e la qualificazione degli spazi didattici e collettivi. Al settore viabilità sono destinati 27

milioni di euro per opere di manutenzione straordinaria e sistemazione del fondo stradale e sicurezza dei

versanti. A tali risorse si aggiungono 220mila euro per la decespugliazione e 400 mila euro per l’ispezione e monitoraggio di ponti e viadotti.

Il consiglio Provinciale si è concluso con la nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti per il triennio 2025-2028 composto da Francesco Eleuteri in qualità di Presidente eletto a scrutinio segreto dall’assemblea consiliare e da Giampiero Corradetti e Daniel Paoloni designati con procedura di estrazione a sorte, svoltasi presso la Prefettura come prescritto dalla normativa.

