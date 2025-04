La sfida tra Ascoli e Torres, è in programma Domenica 13 Aprile alle ore 15 al “Del Duca” è valida per la 36esima giornata del girone B di Serie C.

ASCOLI PICENO – Ecco lel parole dell’allenatore del Picchio, mister Mimmo Di Carlo, alla vigilia della sfida tra Ascoli e Torres, in programma Domenica 13 Aprile alle ore 15:00 allo stadio “Del Duca” per la 36esima giornata del girone B del campionato di Serie C.

La Torres, terza forza del Girone B, e miglior attacco in trasferta, il tecnico Greco vuole consolidare la pozione, e nega la stanchezza dei suoi nelle ultime uscite “Hanno fatto anche lo scorso anno un grandissimo campionato. Davanti ai nostri tifosi ci vuole una grande prova di carattere e agonismo.”

Vedremo Forte e Corazza insieme? Situazione infortuni: “Torna a disposizione Gagliolo, abbiamo due squalificati Piermarini e D’Amore si è fermato Cosimi. Non è disponibile Re. Si opera Cozzoli, c’è Menna, Gagliolo, ci sono Forte e Corazza ma l’importante è andare in campo con la giusta determinazione arriviamo da un periodo di risultati manca la vittoria da un po’ e domani vogliamo puntare a questo. Corazza ha un problema all’adduttore e non riusciva ad allenarsi bene, Forte ha recuperato e sta al cento per cento”.

“Sono cresciuti tanto sono tre anni che lavorano insieme. Hanno giocatori di qualità. Noi non dobbiamo dare punti di riferimento a loro. È una partita che sarà simile a quella con la Vis Pesaro. Molte seconde palle e molti duelli se recuperiamo più palloni metteremo in mostra le nostre qualità”.

“In difesa? Maurizii o Adjapong? Vedremo domani. Stiamo bene e vogliamo venire fuori da questa situazione”.

Sul modulo: “Dipende da come giocano loro, abbiamo provato due moduli e con gli stessi uomini possiamo modificare la posizione in campo, ma non dobbiamo cambiare la nostra mentalità. Non ho cambiato a Gubbio perché la squadra era pungente ad ogni azione, volevo usare il trequartista per essere più offensivo e creare occasioni da gol”.

“Silipo? Ultimamente lo abbiamo fatto rifiatare ha giocato tanto tutto il campionato, ma lui può cambiare la partita in pochi minuti”.

“Giochiamo in casa. La società si aspetta da noi una grande partita e i tifosi anche, la vittoria va conquistata col sudore e astuzia. La cosa che conta è che tutti siano dentro e vogliano alzare il livello di prestazione e di solito siamo riusciti così a provare a vincere”.

“Mancano tre gare e ci sono nove punti a disposizione a fine campionato vedremo e valuteremo i numeri”.

Intanto martedì 15 aprile, presso il Paideia International Hospital di Roma, il difensore Francesco Cozzoli si sottoporrà ad erniectomia selettiva lombare. Successivamente inizierà la riabilitazione per tornare a disposizione in occasione del raduno precampionato.

