ASCOLI PICENO – Una partecipazione attenta, emozionata e appassionata è stata quella che ha caratterizzato la mattinata al Teatro Filarmonici di Ascoli Piceno, per l’appuntamento pubblico conclusivo delle celebrazioni per i 30 anni della Cooperativa Sociale On the Road. “STRADE” è il nome del calendario di eventi per festeggiare l’importante traguardo dei 30 anni di attività che, tra San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno – dal 28 marzo al 10 aprile 2025, ha animato e sensibilizzato il nostro territorio su temi su cui opera On The Road, come tratta e sfruttamento, inclusione migranti, violenza di genere, marginalità, servizi al lavoro e formazione. E “STRADE” è anche il titolo dell’evento del 10 aprile al Teatro Filarmonici di Ascoli che ha dato spazio e visibilità a ospiti d’eccezione che si sono alternati tra proposte, riflessioni e buoni propositi su diritti umani, sociali, civili e dell’integrazione.

Dopo il sold out del 9 aprile per le passeggiate sonore in cuffia tra le strade di Ascoli Piceno, curate dall’associazione artistica 7-8 chili, e dedicate alla storia di On The Road, il gran finale di queste celebrazioni si è svolto giovedì 10 aprile: la mattina al Teatro Filarmonici e nel pomeriggio alla Bottega del Terzo Settore. Dalle ore 9 di giovedì, con il convegno “STRADE” il palco del Teatro Filarmonici ha visto alternarsi ospiti d’eccezione per un evento che ha avuto l’obiettivo di diventare un modello di buona prassi di collaborazione tra Enti del Terzo Settore che, pur operando con modalità differenti, condividono lo scopo comune di rafforzare il senso di comunità attraverso la partecipazione attiva e il coinvolgimento delle persone. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, ad aprire i lavori sono stati Silvia Fabrizi, Responsabile Area Inclusione Migranti di On The Road e Massimo Ippoliti, Responsabile dell’Area Marginalità Estrema di On the Road. La mattinata si è poi sviluppata su tre panel. Il primo dal titolo “La Cooperativa Sociale: strade per il cambiamento” con PierLuigi Stefanini, ASVIS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Serena Miccolis, Coordinatrice dell’Area Impatto Sociale di AICCON, e Laura Gaspari, Responsabile dell’Area Violenza di Genere di On the Road, per poi passare al panel “La tutela dei diritti: quali strade?”, con Natascia Mattucci, Professoressa ordinaria di Filosofia Politica presso l’Università di Macerata, Carlotta Vagnoli, autrice, attivista e content creator, Michele Rossi, Coordinatore CIAC – Parma, e Fabio Sorgoni, Responsabile Area Tratta e Sfruttamento di On the Road. Per finire con “Strade che parlano”, sul mondo della comunicazione, con Davide D’Angelo in arte URKA, artista, street artist e disegnatore, Jennifer Guerra, giornalista e scrittrice, Marianna Kalonda Okassaka in arte Marianna The Influenza, scrittrice e content creator e Cecilia Di Domizio, Responsabile dell’Area Comunicazione di On the Road. La conclusione della mattinata è stata invece affidata a Massimo Ascari, Presidente Legacoopsociali.

Le celebrazioni sono poi realmente terminate nel pomeriggio di ieri, presso la Bottega del Terzo Settore. Ed stato un manifesto il traguardo a cui hanno portato le “STRADE” che On the Road sta percorrendo per e nel territorio in cui opera e con il quale ha deciso di festeggiare. Un manifesto collettivo, quindi, che sintetizza le istanze emerse durante il convegno della mattina, attraverso un emozionante laboratorio di psicodramma, sempre costruendo reti, relazioni e intrecciando vecchi e nuovi percorsi di consapevolezza collettiva.

Il progetto STRADE è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e di Banca Di Ripatransone e del Fermano-Credito Cooperativo e Coop Alleanza 3.0 zona Macerata–Fermo, Ascoli e Abruzzo, e il patrocinio di Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, e Comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.