36° GIORNATA GIRONE B DI SERIE C 2024/25

Si affrontano Ascoli e Torres nella terzultima giornata del girone B del campionato di Serie C. Ascoli che cerca la matematica salvezza è a quota 39 punti in classifica- I Sardi al terzo posto con 62 punti vogliono consolidare la posizione in classifica in vista degli imminenti playoff. Arbitra Di Reda di Molfetta.

ASCOLI (4-2-3-1): Raffaelli; Alagna, Menna (26’ st Gagliolo), Curado, Maurizii; Bando (26’ st Odjer), Varone; Baldassin (16’ st Adjapong), Carpani (16’ st Tremolada), Marsura; Forte (29’ st Corazza). A disp.: Livieri, Zagaglia, Bertini, Silipo, D’Uffizi, Maiga Silvestri, Toma, Ciabuschi, Caucci, Gagliardi. All.: Di Carlo

TORRES (3-4-3): Zaccagno; Dametto, Antonelli, Mercadante; Zecca (36’ st Zambataro), Giorico, Mastinu (36’ st Masala), Guiebre; Scotto (24’ st Brentan), Zamparo (15’ st Diakitè), Fischnaller (24’ st Nanni). A disp. Petriccione, Liviero, Idda, Casini, Fabriani, Varela. All. Greco

ARBITRO: Di Reda di Molfetta

RETI: 6’ st Zecca (T), 13’ st Forte (A) 50’s.t. Nanni (T.)

NOTE: Ammoniti Guiebre (T), Carpani (A), Baldassin (A), Dametto (T), Bando (A), Diakitè (T). Spettatori 4.757 (2.473 abbonati) per un incasso di 26.685,92 € (rateo abbonamenti 16.250,12 €). 1’ pt, 5’ st.



CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

50′ GOL della Torres con una deviazione di Nanni su punizione di Brentan

45′ assegnati5 minuti di recupero

40′ occasione Ascoli, lancio per Corazza che si invola verso l’area e serve l’accorrente Tremolada, il tiro del 32 però è debole e viene deviato dal difensore

37′ doppio cambio Torres, escono Zecca e Mastinu, dentro Zambataro e Masala

33′ ammonito Diakite

32′ Varone serve di prima Corazza che si invola ma si allarga sulla destra, ci prova con un tiro dal limite, ma la palla termina abbondantemente alta

29′ triplo cambio Ascoli, dentro Corazza, Odjer e Gagliolo, escono Forte, Bando e Menna

25′ ammonito Bando per trattenuta a centrocampo

24′ Doppio cambio Torres: escono Scotto e Fischnaller, dentro Nanni e Brentan

23′ Ammonito Dametto per fallo su Marsura a centrocampo

19′ OCCASIONE ASCOLI. FORTE prende palla a centrocampo si invola verso l’area poi serve Marsura che cerca di piazzarla in porta ma il tiro debole viene deviato in corner da Zaccagno

17′ CLAMOROSO, l’arbitro nega il rigore al Picchio , respinta di mano sul tiro di Forte in area

16′ doppio cambio Aascoli, out Baldassin e Carpani dentro Tremolada e Adjapong

14′ cambio Torres: esce Zamparo, dentro Diakite

13′ GOOOOOOOOOOOOL ASCOLI, ci pensa Forte di testa ad infilare su un perfetto cross di Marsura proveniente dalla sinistra

6′ GOL Torres con Zecca di testa, abile a infilare impattando un cross teso di Guiebre proveniente dalla sinistra e infila in rete

3′ tiro di Alagna dalla distanza completamente fuori misura

0′ inizia la ripresa

PRIMO TEMPO

46′ termina il primo tempo dopo un minuto di recupero

41′ scatenato Guiebre che ci prova con un tiro a giro dal limite sinistro, smanaccia Raffaelli in corner

40′ ammonito Baldassin per un trattenuta su Guiebre involato sulla fascia

38′ altra bella azione bianconera, Forte scarica per Marsura che però tira debolmente dal limite

37′ OCCASIONE ASCOLI, Marsura si libera sulla sinistra dribbla e entra in area, ma il suo tiro a giro termina di poco a lato

35′ ammonito Carpani per fallo in attacco

33′ manovra offensiva del Picchio di buona fattura, velo do Varone per Bando che ci prova da fuori area, tiro troppo alto termina sul fondo

28′ si ferma Alagna in campo, soccorso dallo staff medico nel frattempo si scalda Adjapong

21′ TIRO di FORTE, occasione Ascoli, Forte in area stoppa e tira pronto dopo un cross dalla sinistra ribatuttto, Zaccagno si supera e mette in corner

12′ Guiebre cade in area, la Torres reclama il rigore, ma l’arbitro assegna punizione per il Picchio e ammonisce il giocatore

9′ Carpani si inserisce in area, pescato con un lancio preciso ci prova al volo palla alta sopra la traversa

8′ tiro di Fischnaller, leggermente deviato para Raffelli

7′ cross di Marsura in area, ci prova con una girata al volo Carpani, respinge la difesa

3′ primo squillo della Torres, palla messa in area piccola dalla destra, para Raffaelli

0′- INIZIA il match, battono il calcio di inizio gli ospiti

