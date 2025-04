Nel finale di gara gli ascolani recriminano per un episodio discutibile: durante una bella azione la palla sembra aver varcato completamente la linea di porta dei padroni di casa ma arbitro e guardalinee non vedono

ASCOLI PICENO – Un pari agrodolce.

Nel pomeriggio di domenica 13 aprile l’Atletico Ascoli ha pareggiato 0-0 contro la Vigor Senigallia in trasferta.

Un primo tempo equilibrato senza troppe emozioni, la ripresa ha regalato qualche brivido in più.

I bianconeri hanno avuto diverse occasioni sventate molto bene dall’estremo difensore rivale. Nel finale di gara gli ascolani recriminano per un episodio discutibile: durante una bella azione la palla sembra aver varcato completamente la linea di porta della Vigor Senigallia ma arbitro e guardalinee non vedono e la rete non viene assegnata.

Finisce, quindi, a reti inviolate. Bianconeri a quota 41 punti in classifica, al settimo posto.

Di seguito il tabellino completo

VIGOR SENIGALLIA: Campani, Tomba (20’st Fernandez), De Angelis (22’st Gonzalez), Carnevale (1’st Alonzi), Magi Galluzzi, Ferrara (35’st D’Errico), Subissati, Gabbianelli, Kone, Pjetri, Furini. A disp. Roberto, Mancini, Beu, Gasparroni, Tenkorang. Allenatore: Antonioli

ATLETICO ASCOLI: Pompei, Nonni, Mazzarani, Severini, Olivieri, Maio, Feltrin, Coquin (28’st Scimia), Valentino, Ceccarelli (32’st Clerici), Ascoli. A disposizione: Galbiati, Baraboglia, Minicucci, Camilloni, D’Alessandro, Antoniazzi, Didio. Allenatore: Seccardini

Arbitro: Merlino di Pontedera (assistenti Di Curzio di Civitavecchia e Arshad di Bergamo)

Ammoniti: Subissati (V), Ceccarelli, Nonni, Feltrin (A)

Espulso: Beu dalla panchina al 20’pt.

