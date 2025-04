ASCOLI PICENO – Di seguito tre ordinanze del Comune di Ascoli, i comunicati stampa. Regolamentazione della viabilità in via Kennedy e nelle vie ad essa afferenti, per il giorno di sabato 19 aprile 2025 e mercoledì 26 aprile 2025 in occasione del trasferimento temporaneo del mercato di Piazza Arringo, per lo svolgimento della manifestazione denominata “Mercatino dell’Antiquariato edizione speciale” e Fritto Misto edizione 2025. Con l’ordinanza dirigenziale n. 203 del 14 aprile 2025 l’Amministrazione comunale ordina per i giorni 19 aprile 2025 e 26 aprile 2025 l’adozione dei seguenti provvedimenti, nella fascia oraria compresa tra le ore 6:00 e le ore 15:00: l’interdizione della circolazione veicolare in Via Kennedy; l’interdizione della circolazione in uscita su Via Kennedy da Via Montecassino, dall’intersezione (rotatoria) con Via Cola D’Amatrice e da Piazza Immacolata; la revoca dell’offerta di sosta esistente su Via Kennedy, in ambo i lati, per il tratto compreso dall’intersezione con la Piazza Immacolata e fino all’altezza dell’Hotel Marche; la revoca del il servizio di pulizia stradale in Via Fermo e in Via Firenze; per i giorni 23 e 30 aprile 2025 e 3 maggio 2025 dalle 06:00 alle ore 15:00 revoca dell’occupazione temporanea di suolo pubblico autorizzata in Piazza del Popolo, con prot. 84301 del 27/09/2024 alla ditta Saitec Company srl con divieto di movimentare veicoli. Con l’ordinanza dirigenziale n. 202 del 14 aprile 2025 l’Amministrazione comunale ordina di istituire

1) Corso Trento e Trieste, dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre dalle ore 14:00 di venerdì 18 aprile 2025 alle ore 24:00 di lunedì 21 aprile 2025:

il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;

2) Corso Trento e Trieste, dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre dalle ore 08:30 alle ore 20:30 dei giorni 19/20/21 aprile 2025:

interdizione temporanea della circolazione stradale con deviazione del traffico in via Pretoriana a partire da piazza Roma (fatta eccezione per i veicoli partecipanti all’evento, per i veicoli dei Corpi e servizio di polizia stradale, veicoli adibiti ai compiti di soccorso, veicoli della Prefettura di Ascoli Piceno e della Provincia di Ascoli Piceno, residenti ed autorizzati nella zona interdetta al traffico);

3) Piazza Simonetti lato est dalle ore 14:00 di venerdì 18 aprile 2025 alle ore 24:00 di lunedì 21 aprile 2025:

il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati (fatta eccezione gli stalli di sosta riservati alla Prefettura e Provincia di Ap per un totale di 4 stalli di sosta);

4) la sospensione delle corse delle corse del Trenino Turistico della ditta Giocamondo interferenti con il Mercatino dell’Antiquariato, dalle ore 08:30 alle ore 20:30 dei giorni19/20/21 aprile 2025;

5) Piazza Roma dalle ore 15:00 di sabato 19 aprile 2025 al 21 aprile 2025

il divieto di sosta con rimozione coatta lato est-ovest-nord;

6) Piazza del Popolo dalle ore 06:00 del 18 aprile 2025 al 21 aprile 2025 revoca dell’occupazione temporanea di suolo pubblico autorizzata con prot. 84301 del 27/09/2024 alla ditta Saitec Company srlcon divieto di movimentare veicoli.

Regolamentazione della circolazione stradale in via Luigi Dari, Piazza Bonfine e via Orsini per il montaggio gru e per episodi di calcestruzzo.

Con l’ordinanza dirigenziale n. 196 dell’11 aprile 2025 l’Amministrazione comunale ordina

di adottare per i giorni 16 e 17 pv. dalle ore 14:30 alle ore 19:00 i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della viabilità veicolare:

l’interdizione temporanea a mezzo movieri del transito veicolare su via Orsini per permettere sempre sulla suddetta via, il transito in entrata e uscita degli automezzi per lo scarico della gru.

l’interdizione del transito veicolare e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su via Dari e tratto di p. zza Bonfine (come meglio individuata nell’allegato n.1)

di adottare per il giorno 22 aprile pv. dalle ore 14:00 fino al termine dei lavori di montaggio della gru i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della viabilità veicolare:

l’interdizione del transito veicolare su via L. Dari

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via P. Massimi, p. zza Bonfine, via L. Dari e tratto di via C. Battisti (come meglio individuato nell’allegato n.2)

garantire il transito veicolare sul tratto via P. Massimi, p. zza Bonfine e via Orsini realizzando sul lato sud delle prime due vie una zona di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 3,00 ( come meglio individuata nell’allegato n.2 .

di adottare per n. 15 episodi nella fascia oraria 14:00- 16:30 i seguenti provvedimenti:

Corso G. Mazzini nr. 119-123

il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e l’interdizione del transito veicolare. Dovrà essere garantito il transito pedonale in piena sicurezza con precise e ben visibili indicazioni del percorso, predisponendo anche idonei mezzi di protezione.

Via L. Dari tratto che va dal civ. 1 all’intersezione con Via Alvitreti

il divieto di sosta con rimozione coatta e l’interdizione del transito veicolare e pedonale ( dovrà essere garantito il transito pedonale dei residenti/dimoranti nel tratto interessato alla chiusura con precise e ben visibili indicazioni del percorso, predisponendo anche idonei mezzi di protezione);

la preventiva comunicazione della chiusura alle attività e studi professionali presenti nella zona interessata alla chiusura pedonale;

dare ampia informazione agli abitanti di zona e in particolare a quelli di Via L. Dari alle proprietà laterali, ai proprietari di passi carrabili, ecc. interessati dalla chiusura in questione mediante la preventiva collocazione (48 ore prima) di cartelli di preavviso di dimensioni di m.1,00×0,70 nell’area interessata, indicanti la data ed orario di chiusura nonché gli estremi della presente O.D.

istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto per via Luigi Dari” con la presenza di un moviere in Piazza A. Bonfine al fine di deviare il traffico in Via Antonio Orsini

istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto” in Corso G. Mazzini (lato est e lato ovest) con la presenza di un moviere.

Dovrà essere garantito il traffico veicolare proveniente da Via Q.C. Rufo che avrà l’obbligo di svoltare in Corso G. Mazzini , direzione Piazza S. Agostino.

I veicoli che saranno impiegati negli 15 episodi di getto autorizzati ( prima data 14/04/2025) dovranno accedere al cantiere obbligatoriamente secondo il seguente percorso : Piazza Roma, Via del Trivio , Corso G. Mazzini.

In caso di condizioni meteo sfavorevoli o se,per eventuali difficoltà tecnico-organizzative, non si potesse procedere alle operazioni di montaggio/smontaggio per le date concordate,la validità e l’efficacia dei suddetti provvedimenti,sarà differita alle nuove date ed eventualmente a nuovi orari, da comunicare, allo scrivente ufficio via mail all’indirizzo sopra indicato.

