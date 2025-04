ASCOLI PICENO – Inizia ufficialmente l’era Maraldo a capo dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. Il nuovo direttore generale dell’Ast Antonello Maraldo, nominato dalla giunta regionale delle Marche in seguito a selezione, si è insediato oggi lunedì 14 aprile. Un ritorno a casa, per il neo dg che vive praticamente da sempre nel Piceno, dopo l’esperienza di 20 mesi maturata alla guida dell’Asp Basilicata.

‘Sono molto felice e onorato – le prime parole di Maraldo – dell’opportunità che mi è stata data dalla giunta Acquaroli di poter dirigere in qualità di direttore generale una delle aziende sanitarie di quella che è la mia regione. Si tratta di un nuovo inizio, di una nuova sfida professionale per me molto stimolante. Sono consapevole che ci sarà molto da fare su tutti i fronti, a cominciare dal contenimento delle liste d’attesa. E’ per questo motivo che ho iniziato a spron battuto, fin da oggi, giorno del mio insediamento a capo dell’Ast di Ascoli. Mi impegnerò al massimo per dare a questo territorio, che conosco molto bene, le giuste e tempestive risposte ai bisogni di salute”.

Antonello Maraldo ha lasciato le Marche – dopo l’ultimo incarico da direttore amministrativo che ha ricoperto all’ospedale ‘Torrette’ di Ancona – nel luglio del 2023 in seguito alla nomina a direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Potenza dove è rimasto per più di un anno e mezzo. Ma la sua storia professionale nel mondo della sanità parla molto delle Marche, dove ha mosso, proprio nel Piceno, i primi passi nel campo amministrativo nel 1990, in quella che si chiamava Asl di Ascoli. Quindi, dal 1999 ha iniziato la sua carriera dirigenziale con la nomina a direttore dell’unità operativa complessa attività economiche e finanziarie dell’Azienda sanitaria locale di Jesi, per poi tornare, sempre nel 1999 e fino al 2011 (con una parentesi nel mezzo all’Asl di Lanciano-Vasto in qualità di direttore amministrativo), nell’Asl 13 di Ascoli dove ha ricoperto diversi incarichi apicali. Dopo una nuova parentesi abruzzese dal 2011 al 2015, è tornato nel 2016 nelle Marche in forza all’Azienda ospedaliero universitaria dove ha svolto l’incarico di direttore amministrativo, per poi approdare in Basilicata e fare ritorno, da oggi, nel Piceno a capo dell’Ast di Ascoli. Nel curriculum professionale di Antonello Maraldo, già Ufficiale della Guardia di finanza, c’è anche la docenza nell’ambito del Master di II livello organizzato da Istao.

Il nuovo dg Antonello Maraldo guiderà l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli per i prossimi 3 anni. E’ subentrato a Maria Bernadette Di Sciascio (attuale direttore sanitario), nominata dalla giunta regionale direttore generale ad interim dopo la cessazione, lo scorso 31 gennaio, della direzione targata Nicoletta Natalini.

