ASCOLI PICENO – Un numero record di domande, oltre le aspettative, con ben 80 studenti marchigiani, tra cui molti della provincia di Ascoli, che hanno voluto partecipare all’iniziativa di Giocamondo Study per promuovere il territorio regionale all’Expò 2025 di Osaka. Un evento di caratura mondiale che, grazie proprio al progetto messo a punto dalla società ascolana ai massimi livelli in Italia e all’estero nel settore dei viaggi per ragazzi e finanziato con un bando della Regione (Fondi Fesr), vedrà le Marche protagoniste anche attraverso i video e contenuti multimediali realizzati dai 20 giovani che ora saranno selezionati tra gli 80 che hanno risposto allo specifico avviso e che saranno presenti in Giappone, come ambasciatori di Giocamondo Study, dall’8 al 22 luglio 2025.

L’adesione all’iniziativa di 80 studenti delle scuole superiori regionali è, a tutti gli effetti, una risposta molto importante se si considera che il supporto economico che verrà garantito dall’organizzazione (per un totale di 2.000 euro) a ognuno dei 20 selezionati, dovrà comunque essere integrato dagli stessi partecipanti.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara il presidente e Ceo di Giocamondo Study, Stefano De Angelis – per la notevole quantità di richieste di partecipazione che abbiamo ricevuto, oltre ogni previsione, a fronte di 20 posti disponibili per rappresentare la nostra società come ambasciatori e promuovere il territorio marchigiano all’Expò 2025 di Osaka. Per noi è motivo di grande orgoglio poter garantire a studenti della nostra regione un’esperienza indimenticabile nonché formativa di due settimane e, soprattutto, contribuire insieme a loro a promuovere le bellezze e le peculiarità del territorio marchigiano all’interno di una così prestigiosa vetrina internazionale”.

“Fa molto piacere – sottolinea l’assessore regionale Andrea Maria Antonini con deleghe anche all’internazionalizzazione e per la cooperazione internazionale allo sviluppo, – vedere una così ampia partecipazione di studenti marchigiani a questa iniziativa di Giocamondo Study, finanziata attraverso specifico bando regionale, che vuole promuovere in maniera strategica, con la presenza all’Expò di Osaka, le bellezze delle Marche. E, allo stesso tempo, si vuole evidenziare il ruolo dei giovani come perno per il futuro della nostra regione. Sarà, per tutti coloro che saranno selezionati, un’esperienza indimenticabile. Inoltre, il nostro bando vuole rappresentare anche un sostegno all’internazionalizzazione delle imprese marchigiane”.

LE PROSSIME TAPPE

Le 80 domande pervenute entro la scadenza fissata dello scorso 31 marzo, che hanno richiesto per ogni candidato l’invio di due video (uno di auto-presentazione e uno per valorizzare le Marche attraverso le proprie bellezze o aziende), saranno ora attentamente esaminate dalla specifica commissione individuata da Giocamondo Study. Verranno individuati, quindi, i 20 studenti scelti per la partecipazione all’Expò in Giappone e, a seguire, nel prossimo mese di maggio, si svolgerà la cerimonia ufficiale di premiazione dei vincitori. Successivamente il progetto verrà presentato durante la Settimana delle Marche all’Expo 2025 di Osaka, dall’1 al 7 giugno, all’interno del Padiglione Italia. In questa cornice, Giocamondo Study terrà un incontro strategico con le principali agenzie giapponesi e orientali operanti nel settore dell’educazione e della formazione internazionale. A seguire, dall’8 al 22 luglio, i ragazzi scelti saranno ad Osaka per l’Expò e, oltre a presentare i video realizzati per la valorizzazione del territorio marchigiano, parteciperanno ad attività di scambio culturale e didattico in alcune scuole giapponesi oltre a rappresentare la qualità dei servizi organizzati dalla Giocamondo Study.

