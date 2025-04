ASCOLI PICENO – “Facciamo Goal alla Disabilità: per il secondo anno di fila alle finali nazionali. Un sogno che ci portiamo nel cuore. C’è un campo da calcio dove i goal valgono doppio: uno per il risultato, l’altro per la vita”.

Così in una nota stampa Facciamo Goal alla Disabilità – Polisportiva Borgo Solestà: “Un campo dove ogni corsa è una conquista, ogni abbraccio è una vittoria, ogni sorriso illumina più di un riflettore. Quel campo è il nostro. Quel sogno è Facciamo Goal alla Disabilità. Sabato scorso abbiamo scritto un’altra pagina meravigliosa della nostra storia”.

Nella nota si legge: “Con cuore, coraggio e unione, abbiamo vinto la finale regionale del campionato DCPS – Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. E così, per il secondo anno consecutivo, saremo noi a rappresentare le Marche alle finali nazionali di Tirrenia il 23, 24 e 25 maggio. Non è solo una qualificazione. È il segno che quando si crede in un progetto, quando si costruisce qualcosa con amore e rispetto, i risultati arrivano. Ogni allenamento, ogni caduta, ogni risata, ci ha portati fin qui. E non ci siamo mai sentiti soli. Accanto a noi, come sempre, ci sono le nostre famiglie, i volontari, gli educatori, i tecnici, gli amici. Sono loro la nostra forza invisibile”.

La nota prosegue: “Questo campionato DCPS ci ha regalato emozioni difficili da spiegare a parole. Perché non parliamo solo di calcio, ma di dignità, di opportunità, di gioia vera. Il nostro pallone rotola con l’energia di chi ha voglia di esserci, di chi ha deciso di non restare ai margini, di chi ha capito che la diversità è un valore. Eroi di questa impresa sono i nostri fantastici atleti: Alessandro, Giovanni Paolo, Riccardo, Mirko, Matteo, Fabio, Jerome, Cristhian, Riccardo, Francesco, Michael, Fabio, Gino, Andrea, Arbin, Cristian, Kevin, Nicholas e Piergiorgio. Diciannove cuori, diciannove storie, un solo grido: il calcio è di tutti”.

La nota si conclude: “E insieme a loro, lo staff tecnico e quello organizzativo che crede quotidianamente nel progetto e lo guida con passione e dedizione: Oscar Massi, Vincenzo Ferranti, Francesco Melchionna, Massimo Zampini, Antonello Lepidi, Luca Vannicola, Marco Giorgi, Antonio Silvestri, Valeria Matteucci, Paolo Armillei, Giorgia Ferranti, Sara Capriotti, Mariano Nociaro. A Tirrenia porteremo le Marche nel cuore. Ma soprattutto, porteremo la nostra storia. Una storia che parla di inclusione, di possibilità e di uno sport che può – davvero – cambiare il mondo. Pronti a scendere in campo. Pronti a lottare. Pronti, ancora una volta, a fare goal alla disabilità”.

