ASCOLI PICENO – “Questo è un giorno importante e di rinnovata speranza verso il futuro per

Comunanza e il cratere piceno . Era l’inizio di novembre 2024 quando la Beko annunciava

un fortissimo ridimensionamento della sua presenza in Italia. Una decisione che avrebbe,

tra le altre, determinato la chiusura dello stabilimento di Comunanza. Un fulmine a ciel

sereno rispetto al quale il governo Meloni e le istituzioni marchigiane hanno reagito

immediatamente, al fine di scongiurare il peggio. Oggi, a distanza di sei mesi, possiamo

affermare con soddisfazione che l’operazione ha avuto successo: non solo lo stabilimento

di Villa Pera non chiuderà, ma la Beko ha previsto un nuovo, sostanzioso, piano di

investimenti nel nostro Paese. La firma del protocollo d’intesa al Mimit è stata il

suggello rispetto alla risoluzione di una crisi industriale gestita con accuratezza ed efficacia

dal Ministro Adolfo Urso, dal sottosegretario Fausta Bergamotto e dal Presidente della

Regione Marche Francesco Acquaroli. I nostri territori, che si stanno risollevando dopo

essere stati duramente colpiti dal sisma, avevano bisogno di un segnale forte da parte dello

Stato, che è giunto prontamente. Resta sullo sfondo, un epilogo purtroppo non altrettanto

positivo per il fabrianese, dove si scontano errori antichi. Sono certo che il Governo

nazionale e la Regione sapranno intervenire anche in quell’area così duramente provata”.

Lo dichiara Guido Castelli, Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016.

