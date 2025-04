ASCOLI PICENO – Un altro passo avanti nella realizzazione del percorso pedonale di via delle Zeppelle, con la consegna dei lavori di riqualificazione che permetteranno di completare il restyling lungo la via, nel tratto compreso tra via Arno e lo stadio Del Duca. Il rifacimento dei marciapiedi verrà realizzato seguendo il tema progettuale del doppio “righello”: la storia dell’Ascoli Calcio e il Circuito delle Zeppelle per gli amanti del jogging.

“Un’altra opera di riqualificazione – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – in una zona molto ‘trafficata’ dai pedoni e dagli sportivi, sia perché via delle Zeppelle è lo storico e naturale collegamento del centro allo stadio sia perché è molto frequentata da camminatori e runners. Proseguiamo negli interventi di restyling per dare agli ascolani una città sempre più bella e vivibile”.

Il sindaco si è poi unito ai ringraziamenti agli uffici comunali che hanno lavorato a questo progetto espressi dall’assessore ai lavori pubblici, Marco Cardinelli: “Un’altra opera che darà nuova vita a un’area importante per la città, dal punto di vista pratico e simbolico. Stiamo portando avanti numerosi interventi – ha concluso l’assessore – che daranno un nuovo volto e maggiore funzionalità alla nostra città”.

Nello specifico, la pavimentazione del marciapiede sud sarà formata da un’alternanza di calcestruzzo architettonico effetto “sasso lavato” di colore scuro, lastre e cordoli in travertino. Saranno inoltre installati 8 totem informativi metallici che racconteranno, attraverso scritti, grafiche e foto d’epoca, la storia dell’Ascoli Calcio. Dal punto di vista dell’illuminazione pubblica saranno sostituiti lungo il marciapiede nord gli attuali pali in acciaio con pali in alluminio dell’altezza di 8 metri, mentre nel marciapiede sud saranno introdotti dei nuovi lampioni di 3,5 metri di altezza per illuminare lo spazio pedonale. A tutto questo si aggiungeranno gli innovativi lampioni per l’attraversamento pedonale posizionati in modo opposto e alternato rispetto alla segnaletica orizzontale.

