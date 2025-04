Una mattinata intensa, quella del 15 aprile, per presentare ufficialmente l’impresa sociale nata per portare le tecnologie di frontiera fuori dai laboratori e dentro le aziende

ASCOLI PICENO – “Un concentrato di tecnologia applicata, intelligenza

artificiale e visione d’impresa”. È questo il cuore dell’evento organizzato da RigenerAzioni,

in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, presso la Bottega del Terzo

Settore di Ascoli Piceno.

Una mattinata intensa, quella del 15 aprile, per presentare ufficialmente l’impresa

sociale nata per portare le tecnologie di frontiera fuori dai laboratori e dentro le aziende.

In una nota stampa giunta in redazione si legge: “L’evento, accreditato, sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato

pensato per imprese, stakeholder, studenti e innovatori, per parlare di tecnologia applicata

con le eccellenze digitali italiane, con esperienze di aziende AI, IOT, Cybersecurity.

In apertura, la presentazione di RigenerAzioni, il suo ruolo di tech partner nell’ecosistema

C.Next Piceno, la visione fino al 2026 e, a seguire, uno showcase di applicazioni reali

sviluppate da 16 tra startup e aziende italiane che utilizzano AI, IoT, BCT e Quantum

Computing nel sistema produttivo”.

Nella nota si prosegue: “RigenerAzioni, il progetto di Fondazione Sviluppo e Comunità in qualità di tech partner

fondamentale di C.Next Piceno, contribuirà alla riqualificazione dell’ex mensa della Ex

Carbon, contribuendo alla nascita del primo Polo Tecnologico Avanzato del territorio,

portando operatività e innovazione in un’area strategica per la città di Ascoli Piceno.

RigenerAzioni opera nel Piceno per trasformare l’innovazione in impatto concreto

attraverso formazione, progetti applicati e infrastrutture tecnologiche.

La Giornata internazionale del Made in Italy e la Exponential Tech Academy”.

Gli interventi della mattinata sono stati diversi e hanno delineato l’obiettivo di

RigenerAzioni con un accenno anche alle iniziative dei prossimi mesi.

Ad aprire l’incontro, il video saluto del Ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo

Urso, a seguire la presidente di RigenerAzioni Roberta Faraotti, il presidente di

Confindustria Ascoli Piceno Simone Ferraioli che hanno anticipato l’intervento di Claudio

Gabellini CDA RigenerAzioni, Massimiliano Cataldi del team RigenerAzioni e di

Stefano Soliano di C.Next Piceno.

Il project manager di RigenerAzioni, Giulio Brandimarti, ha presentato le azioni dei

prossimi mesi. In arrivo “Piceno” Supercalcolatore di ultimissima generazione con 2 GPU

Nvidia H200 ad alta potenza computazionale, che sarà utilizzato per addestrare modelli di

Intelligenza Artificiale, simulazioni scientifiche, rendering 3d, simulazione di attacchi

informatici AI-driven, test di algoritmi di crittografia post-quantistica ed elaborare Terabyte

di dati al giorno, in tempo reale. ”Piceno” sarà messo a disposizione di aziende e centri di

ricerca e sarà inserito nella didattica del corso ITS “Fabbrica Digitale”. Presentato inoltre il

programma dell’ Exponential Tech Academy, scuola di alta formazione gratuita su AI e

Quantum Computing in avvio a maggio. Candidature aperte sul sito di RigenerAzioni.

Roberta Faraotti, Presidente di RigenerAzioni, sottolinea come l’innovazione non sia un concetto astratto, ma una realtà che

si costruisce concretamente. “ La nostra missione è portare AI, Edge Technologies e

competenze avanzate fuori dai laboratori, applicandole direttamente nelle aziende per

risolvere problemi reali. L’Intelligenza Artificiale è già una risorsa pronta a ottimizzare

processi, generare valore e creare nuove opportunità, mettendo le tecnologie al servizio

delle imprese e dei talenti. Oggi presentiamo al pubblico la nostra vision e un calendario di

azioni con corsi di formazione e workshop su tecnologie esponenziali.

Tecnologia esponenziale in pratica: le esperienze concrete delle aziende

innovative

La seconda parte della Giornata Nazionale del Made In Italy è stata dedicata alle tecnologie

esponenziali e casi d’uso funzionanti, con gli interventi di 17 aziende italiane, altamente

innovative che sono intervenute in presenza e da remoto.

Stefano Soliano Amministratore Unico di C.Next Piceno ha aperto gli interventi, stimolando

tutti gli imprenditori e professionisti con un’idea da sviluppare a chiedere il supporto di

C.Next Piceno per avviare un percorso tecnologico condiviso, incoraggiando chi possiede

competenze e visione a metterle a disposizione del territorio L’obiettivo di C.Next Piceno è

quello di mettere a sistema un modello di innovazione collaborativa da portare nel

quotidiano. Anche il Presidente di Confindustria Simone Ferraioli, socio di Rigenerazioni

lascia intendere come la formazione e la valorizzazione del Made In Italy e delle giovanu

eccellenze locali in un periodo di freno politico – economico internazionale sia la chiave

dello sviluppo economico.

