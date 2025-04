OFFIDA – Sabato 10 maggio alle ore 21, al Teatro Serpente Aureo di Offida si terrà “Note di solidarietà”, un concerto della tribute band “Solo e sempre Nomade”, che proporrà brani dei Nomadi.

L’ingresso ha un costo di 10 euro e l’intero ricavato sarà devoluto alla sezione ascolana dell’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) – attiva dal 1968 nell’ambito dell’assistenza, della tutela dei diritti e della ricerca scientifica legata alla sclerosi multipla, malattia neurodegenerativa che coinvolge il sistema nervoso centrale.

“Il Comune di Offida – commenta la consigliera alle Pari Opportunità, Simona Fioravanti -con il suo patrocinio concreto, è orgoglioso di ospitare l’evento, nell’ottica di valorizzare e promuovere le Associazioni di Volontariato e non che forniscono servizi di supporto fondamentali per la collettività. In quanto affetta da sclerosi multipla da dieci anni, conosco direttamente quanto siano importanti realtà come l’AISM. Iniziative come questa aiutano non solo a raccogliere fondi, per garantire supporto e servizi a chi ne ha bisogno, ma anche a tenere alta l’attenzione su temi che riguardano molte persone e famiglie”.

La consigliera ringrazia la band, gli sponsor che hanno contribuito a coprire i costi dell’evento, ad Adriano Vespa, presidente della sezione AISM di Ascoli Piceno, e a tutte le persone che vorranno partecipare.

