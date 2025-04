ASCOLI PICENO – Un match importante e decisivo.

Alla vigilia della sfida contro il Teramo, nel pomeriggio di giovedì 17 aprile, seconda in classifica nel girone F di serie D, mister Simone Seccardini ha analizzato la prestazione di Senigallia e presentato il prossimo importante impegno al “Del Duca”.

Ecco le dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “A Senigallia i ragazzi hanno interpretato molto bene le richieste del piano gara. Nel momento con palla siamo riusciti ad essere pericolosi, attaccando con continuità, mentre in quello senza palla abbiamo limitato i loro punti di forza e questo ci ha permesso di creare diverse transizioni che potevamo sfruttare meglio. Come successo in altre circostanze, ci dispiace non aver portato a casa i tre punti vista la buona prestazione. Sicuramente il gol non convalidato, a 10 minuti dalla fine, poteva incanalare la partita su un altro binario. Affrontiamo una squadra che ha fatto un campionato davvero importante. Il Teramo ha allestito un’ottima rosa, infarcita di tanti giocatori giovani molto forti. Il mister, insieme a tutto lo staff, ha svolto un grande lavoro, riuscendo a trasmettere una mentalità precisa e un’identità ben definita. Come nella gara di andata, mi aspetto una partita ad alta intensità, dove entrambe le squadre cercheranno di imporre il proprio gioco. Il nostro obiettivo resta sempre quello di raggiungere la salvezza matematica e siamo ormai davvero molto vicini. Sarebbe importante chiudere questo girone di ritorno dando continuità agli ultimi tre risultati. A fine campionato tireremo una linea e vedremo dove saremo riusciti ad arrivare”.

