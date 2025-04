L’evento, organizzato da Apply Aps in collaborazione con le associazioni giovanili del territorio – AP Events, Impero, Mad Events, Gilda Picena e Atelier1 – ha coinvolto centinaia di giovani provenienti da tutta la provincia e non solo

ASCOLI PICENO – Si è conclusa con un successo travolgente la grande festa universitaria “ALL IN UniverCity”, andata in scena martedì 16 aprile nella splendida cornice di Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno. L’evento, organizzato da Apply Aps in collaborazione con le associazioni giovanili del territorio – AP Events, Impero, Mad Events, Gilda Picena e Atelier1 – ha coinvolto centinaia di giovani provenienti da tutta la provincia e non solo, trasformando la piazza in un grande centro pulsante di energia, musica e socialità.

La serata ha rappresentato l’atto conclusivo di un percorso di orientamento universitario che si è svolto nei giorni 14, 15 e 16 aprile, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle opportunità accademiche e culturali del territorio, creando occasioni di confronto e crescita collettiva.

Dalle ore 19, la piazza si è animata con un ricco programma musicale che ha visto alternarsi in consolle DJ del calibro di Roberto Mancini, Alessandro Travaglini, Dobra, Andrea Benincasa, Slender e Lorenzo Mariani, accompagnati dalla verve coinvolgente dei vocalist Matteo Piconi e Nicolò Capoferri. Musica, luci e intrattenimento hanno reso l’atmosfera vibrante e accogliente, dimostrando ancora una volta quanto il linguaggio dell’aggregazione giovanile sia fondamentale per la vitalità della città.

“ALL IN UniverCity” si conferma come un punto di riferimento per le nuove generazioni del Piceno – ha dichiarato Sergio Storoni, presidente di APPLY APS – un evento in cui le energie positive dei giovani prendono forma e si esprimono attraverso la cultura, l’arte e il divertimento. La risposta della città è stata entusiasmante e dimostra che c’è fame di iniziative di qualità pensate per e con i giovani.”

L’evento, a ingresso libero, ha visto la partecipazione non solo degli studenti ma anche di tanti cittadini incuriositi dall’atmosfera festosa, creando un momento di condivisione intergenerazionale raro e prezioso.

