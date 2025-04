ASCOLI PICENO – In vista della gara in programma contro l’Ascoli di Lunedì 21 Aprile allo stadio “Sivori” alle ore 15, valida per la 37esima e penultima giornata del girone B del campionato di Serie C, ha parlato attraverso il portale Tuttoc.com, l’attaccante dei Corsari, A lessandro Piu.

Piu, è arrivato in Liguri a Febbraio a titolo definitivo dalla Pergolettese “Sestri Levante si è rivelato il posto giusto per poter rimettermi in gioco, mi sto trovando molto bene in questo ambiente. Spero di aiutare la squadra a giocarsi la salvezza ai playout . L’Ascoli? Per noi quella di lunedì sarà una finale, la stiamo preparando nel migliore dei modi contro una squadra di grande valore come l’Ascoli. Loro cercheranno di portare a casa un risultato per mettersi al sicuro mentre noi cercheremo di vincere. Sarà sicuramente una gara avvincente, vedremo chi avrà la meglio. Giocare in casa partite di questo genere è un aiuto non indifferente per noi, fra l’altro giochiamo su un campo dove ci alleniamo sempre e conosciamo benissimo. L’apporto della nostra gente può essere quella marcia in più per trascinarci ad un successo che sarebbe fondamentale nella lotta per arrivare ai playout“.

