ASCOLI PICENO – Agenda fittissima di impegni quella del direttore generale Antonello Maraldo che, nei suoi primi tre giorni al timone dell’Ast di Ascoli, ha già incontrato per sua volontà diversi organismi aziendali. Il neo dg, insediatosi lunedì scorso, nella giornata di ieri, mercoledì 16 aprile, ha avuto il primo confronto, in due distinti momenti, sia con il collegio di direzione, sia con i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali del comparto. Confronti entrambi programmati all’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli e ai quali Maraldo vi ha preso parte con la direzione aziendale al completo. Domani, venerdì 18 aprile, invece, in mattinata incontrerà all’ospedale ‘Madonna del soccorso’ di San Benedetto i rappresentanti sindacali della dirigenza medica.

Fortemente voluto da Maraldo nonostante il suo arrivo sia di pochi giorni fa, l’incontro con i rappresentanti sindacali del comparto di Cgil, Cisl, Uil, Fials, Nursind, Nursing Up e Usb (assente solo l’Ugl salute per impegni del rappresentante), è stato molto apprezzato dalle parti convocate con le quali il direttore generale dell’Ast picena, in un clima molto sereno e informale, ha voluto avviare fin da subito un dialogo costruttivo finalizzato a instaurare una proficua collaborazione nell’interesse dell’azienda e dei lavoratori stessi.

“Ho desiderato incontrare subito le componenti sindacali, nonostante mi sia insediato solo lunedì scorso – evidenzia Maraldo -, per dare immediatamente un avvio pratico al sistema delle relazioni sindacali aziendali finalizzato alla risoluzione delle criticità. Sono consapevole che i problemi ci sono, ma occorre approcciarli un po’ alla volta. Ciò non significa lasciarne qualcuno indietro, ma solo stabilire con le organizzazioni sindacali un fitto cronoprogramma di incontri, almeno nella fase iniziale, e soprattutto con all’ordine del giorno temi specifici”. Il direttore generale, nel corso dell’incontro, ha ascoltato ciascuno dei rappresentanti sindacali ai quali ha chiesto di illustrare quelle che a loro avviso sono le priorità da risolvere. Priorità alle quali il dg inizierà a dare risposte non appena si insedierà il nuovo organismo delle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) – rinnovato in seguito alle recenti elezioni –, attraverso l’avvio di un serrato confronto già dai primi giorni del prossimo mese di maggio. “Ho chiesto agli uffici preposti dell’azienda – conclude Maraldo – di avere pronte, già in occasione del prossimo incontro con le organizzazioni sindacali, le graduatorie Peo (progressioni economiche orizzontali) 2022”.

In merito, infine, ai due infermieri dell’unità operativa di emodialisi dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli trasferiti dal primo aprile scorso e per i quali è intervenuta, la settimana passata, l’organizzazione sindacale Nursind, l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli comunica che: ‘come pianificato con il direttore e il coordinatore del Servizio emodialisi, al fine di garantire la continuità delle elevate competenze specifiche per il periodo estivo e per l’attività aggiuntiva dei pazienti turisti, per sopperire al trasferimento dei due infermieri l’azienda ha già assegnato all’emodialisi di Ascoli, dallo scorso 10 aprile, un nuovo infermiere, mentre ne assegnerà un altro dal prossimo primo maggio e un terzo dal prossimo 16 maggio”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.