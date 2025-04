In programma domenica 27 aprile, un evento che promette di diventare un simbolo di coesione per l’intera comunità

SPINETOLI – Una giornata interamente dedicata allo sport, al benessere e soprattutto all’unione. È questo lo spirito della 1ª Festa dello Sport, in programma domenica 27 aprile, un evento che promette di diventare un simbolo di coesione per l’intera comunità di Pagliare del Tronto e Spinetoli.

Organizzata dall’Associazione Passi Chiari, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, la manifestazione si estenderà dalle ore 9 fino al tramonto, abbracciando le zone centrali del paese: Piazza Kennedy, il Palazzetto dello Sport, la Pineta-parco giochi (via Vecchi).

Sarà una grande manifestazione aperta a tutti, con un ricco calendario di attività sportive, lezioni esibizioni e tornei. Le numerose associazioni sportive, operatori del fitness e realtà del benessere del territorio daranno vita a una giornata dinamica e coinvolgente, che rappresenta molto più di una semplice festa: è un progetto condiviso, un esperimento di comunità.

“Pagliare è ancora viva” – afferma con fermezza Francesco Moretti, presidente di Passi Chiari – c’è uno spirito che si risveglia quando si propone qualcosa di utile, qualcosa che appartenga a tutti. Il mio grazie va al Sindaco, che mi ha fatto tornare nel mio paese, e a tutti coloro che hanno reso possibile questo sogno collettivo”.

“La festa sarà un’occasione per mettere in rete energie diverse – commenta Anna Laura Mascetti dell’organizzazione – sport di squadra e individuali, momenti di inclusione sociale, spazi per il benessere mentale e fisico”.

Numerosissime le discipline rappresentate: dal calcio a 11 e a 5 con alla pallavolo, alla promozione di allenamenti specifici per portieri, dalla danza al karate, dal roller alla corsa, fino agli arcieri storici, alla cinofilia con addestramento cani da ricerca e ancora, Pilates, attività di fitness femminile in pineta.

L’organizzazione vede la partecipazione di Cirenei, Avis, Amici Disparati, Cdis, e ha potuto contare su numerosi sponsor tra cui il main sposor di Decathon.

“L’integrazione passa anche dalla partecipazione e dalla bellezza del fare insieme.- dichiara la responsabile del Centro Diurno, Tiziana Del Giovane – Il 27 ci sarà una mostra fotografica e un’esposizione dei manufatti in ceramica curati dai ragazzi del Cdis”.

“Un paese che non dorme”, ha commentato l’assessore allo Sport Andrea Tassoni, “ma si mette in moto per qualcosa di bello, che parla a tutti, grandi e piccoli, sportivi e non”.

“Una gran bella sinergia – ha aggiunto la consigliera al Commercio Isabella Pagani – ci siamo impegnati tanto per questo evento”.

“Questa non è solo una festa – sottolinea il sindaco Alessandro Luciani – è un esperimento virtuoso: tutte le associazioni insieme, senza protagonismi, per valorizzare il territorio e dare visibilità a tutte le realtà coinvolte. Un esempio di come la sinergia possa essere una forza concreta. L’obiettivo è chiaro: creare valore aggiunto, rilanciare l’immagine di Pagliare e Spinetoli e magari anche incentivare nuove iscrizioni alle associazioni sportive del territorio.”

