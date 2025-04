ASCOLI PICENO – Una grandissima soddisfazione.

Con il pareggio contro il Teramo, 0-0, ottenuto nel pomeriggio di giovedì 17 aprile, l’Atletico Ascoli ha conquistato il punto decisivo per il raggiungimento dell’obiettivo principale della stagione: la salvezza.

Per il secondo anno di fila i bianconeri hanno mantenuto la serie D e non era facile nel girone F, considerato da molti esperti fra i più difficili di tutta Italia.

In conferenza stampa, allo stadio Del Duca, si è presentato mister Simone Seccardini. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club: “Non era mai stata messa in discussione la salvezza però peccato che dovevamo aspettare la matematica per l’ufficialità. Dall’inizio dell’anno siamo sempre stati fra le prime otto in classifica. Un merito ai miei ragazzi che hanno dimostrato di avere una qualità superiore all’obiettivo raggiunto. Complimenti al Teramo per la stagione che ha fatto, squadra di altissimo livello. Ma l’Atletico Ascoli ha sempre dimostrato di tenere testa ai biancorossi, oggi e anche all’andata. Le porte sono rimaste inviolate grazie agli estremi difensori, pareggio giusto. Una salvezza diversa da quella conquistata dello scorso anno, l’anno scorso quando sono subentrato eravamo ultimi e abbiamo festeggiato l’obiettivo battendo una corazzata come la Samb, il 21 aprile 2024, che quest’anno ha dominato il campionato. Quest’anno è stata messa fin dall’estate sul tavolo tutti gli intenti per fare una bella stagione e questo significa molto anche per il futuro. Quest’anno non abbiamo preso diversi punti per colpa dell’emotività in certi frangenti ma ci può stare, fa parte del percorso di crescita”.

