ASCOLI PICENO – Tutelare la natura e le sue bellezze.

Giovedì 24 e venerdì 25 aprile, a Colle San Marco, Ecoinnova, Ascoli Servizi Comunali e Legambiente Marche, in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno e i volontari delle associazioni locali Circolo Legambiente Ascoli Piceno, Marche Rifiuti Zero, Fiab, Ascoli da Vivere, Apply APS, AP Events e Atelier 1, dopo il successo della prima edizione, daranno il via a “Consigli utili per vivere insieme il pianoro di San Marco in maniera ecocompatibile ed ecosostenibile”.

L’obiettivo dell’evento sarà quello di sensibilizzare la cittadinanza sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla tutela dell’ambiente, con particolare attenzione all’area di Colle San Marco. Destinatari saranno soprattutto i giovani, che tradizionalmente si ritrovano sul Pianoro il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, e durante le prime giornate di sole primaverile sul pianoro di San Marco.

“Una bella iniziativa – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – che mette insieme numerose realtà associazionistiche del nostro territorio. Sensibilizzare i cittadini sull’importanza di tutelare l’ambiente, e farlo a Colle San Marco in occasione del 25 aprile, è sicuramente un modo per coinvolgere un gran numero di persone e far arrivare forte il messaggio. Come Amministrazione sosteniamo attività come questa, che vanno nella direzione di una città sempre più verde, sostenibile e a misura d’uomo”.

Durante tutta la giornata, i cittadini avranno l’opportunità di ricevere gratuitamente un kit per la raccolta differenziata (organico, plastica, carta e cartone, secco non riciclabile), offerto dalla Ecoinnova e Ascoli Servizi Comunali. I sacchetti verranno distribuiti attraverso dei gazebo allestiti (dalle 8 alle 18) e serviranno per raccogliere e smaltire correttamente i rifiuti durante la permanenza nel pianoro, mentre Ecoinnova allestirà delle mini isole ecologiche all’interno e lungo il pianoro per facilitare il conferimento dei rifiuti. L’iniziativa, aperta a tutti, mira a promuovere una maggiore responsabilità ambientale, incoraggiando la raccolta differenziata tramite semplici regole da seguire.

Numerose le associazioni giovanili locali coinvolte: Ap Events, Apply Aps, Ascoli da vivere e Atelier 1.

Le quattro regole fondamentali da rispettare saranno:

Utilizzare i sacchetti forniti per gettare i rifiuti, seguendo con attenzione le istruzioni per la raccolta differenziata. Rispettare e tutelare l’ambiente, prestando attenzione a non danneggiare la natura circostante e aiutando gli altri partecipanti a fare lo stesso. Conferire i sacchetti negli appositi contenitori o, se presenti, consegnarli agli ecovolontari. In caso di dubbi o necessità, rivolgersi agli ecovolontari coordinati da Legambiente per ricevere supporto.

Questa giornata non sarà solo un’opportunità per godere delle bellezze naturali di Colle San Marco, ma anche un momento di riflessione e impegno per un futuro più sostenibile. I partecipanti saranno affiancati da un gruppo di ecovolontari che, con il loro impegno e dedizione, contribuiranno alla buona riuscita dell’iniziativa, assicurandosi che l’ambiente venga rispettato e protetto. Per garantire la pulizia dell’area e rimuovere i rifiuti accumulati durante il weekend del 25 aprile, Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova provvederanno alla pulizia del pianoro nelle giornate di sabato 26 e lunedì 28 aprile.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.