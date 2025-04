ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Martedì 22 aprile alle ore 11 presso la Sala De Carolis e Ferri di Palazzo dell’Arengo è stata presentata la nona edizione del Gran Galà di Primavera “Moda e spettacolo tra le 100 Torri”, in programma venerdì 2 maggio alle ore 20.30 presso il Teatro Ventidio Basso.

Ospite della serata sarà il noto Samuel Peron. Presenta il giornalista Filippo Ferretti con Laura Menichetti, direzione artistica a Lorenza Cappelli con alla regia Ida Capriotti. Ci sarà la partecipazione di Legambiente Marche e dell’Istituto di istruzione superiore “Mazzocchi – Umberto I”.

Prevendita biglietti presso la biglietteria del teatro (Piazza del Popolo) e online su Vivaticket.

Hanno partecipato l’assessore al bilancio Francesca Pantaloni, il vicepreside dell’IIS “Mazzocchi – Umberto I”, Alessandro Marinelli, Ida Capriotti di IDF3 e Olga Silvestri, collaboratrice Legambiente Marche.

Ida Capriotti ha aperto la conferenza: “Avevamo interrotto per tre anni causa Covid e abbiamo ripreso lo scorso anno e ci fa piacere che l’amministrazione abbia voluto confermare il proprio sostegno per l’evento 2025. Quest’anno siamo riusciti a portare sul palco l’intero mondo della moda femminile. Avremo anche i bambini che sfileranno insieme ad alcune mamme. Quest’anno, parlando di economia circolare e dell’ambiente, abbiamo voluto coinvolgere la Legambiente. Capo realizzato con materiale di riciclo ma non vogliamo svelare altro per mantenere la sorpresa ma possiamo rivelare che ci sarà una giacca fatta da vele di barche. Su questo tema abbiamo voluto invitare l’istituto Mazzocchi I, molto attento all’ambiente”.

Francesca Pantaloni ha aggiunto: “Abbiamo voluto dare continuità ad un evento alla quale l’amministrazione tiene molto. Creatività e talento, fattori che si sposano bene con la nostra città. Occasione per coinvolgere molte persone e fare filiera. Si affrontano anche tematiche importanti come moda e sostenibilità. Un appuntamento da non perdere”.

Olga Silvestri ha proseguito: “Legambiente è orgogliosa di poter partecipare a questo evento e siamo felici che nella moda possiamo parlare di sostenibilità. Attraverso il riuso e altre cose analizzeremo molte tematiche e i problemi che affliggono la comunità con l’inquinamento. Ma non saremo solo riflessivi ma anche divertenti coinvolgendo anche i giovani per comprendere, col sorriso e il divertimento, certi concetti”.

Alessandro Marinelli ha concluso: “Un vero piacere per noi, come Istituto, partecipare a questo importante evento. Un’iniziativa ambientale che ai nostri studenti piace, vogliamo dare il nostro supporto”.

