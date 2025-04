Serie C, la gara di recupero è fissata per domani, mercoledì 23 aprile, alle ore 18, al “Sivori” di Sestri Levante.

ASCOLI PICENO – U.S. Sestri Levante comunica che i biglietti acquistati per assistere alla partita Sestri Levante-Ascoli, inizialmente in programma il 21 aprile, saranno validi anche per la gara di recupero, fissata per domani, mercoledì 23 aprile, alle ore 18, al “Sivori” di Sestri Levante.

Chi fosse impossibilitato a partecipare potrà richiedere il rimborso entro le ore 15 di domani, mercoledì 23 aprile, presso la rivendita in cui ha effettuato l’acquisto. In caso di acquisto online si potrà richiedere il rimborso, entro gli stessi termini, inviando un’e-mail a [email protected] indicando i dati di acquisto.

L’Ascoli è rimasto dopo l’annuncio del rinvio di tutte le gare, causa della scomparsa di Papa Francesco, è rimasto in ritiro in Liguria.

I convocati sono i 23 che aveva diramato mister Domenico Di Carlo

PORTIERI: Livieri, Raffaelli DIFENSORI: Adjapong, Alagna, Curado, D’Amore, Gagliolo, Maurizii, Menna, Piermarini CENTROCAMPISTI: Baldassin, Bertini, Carpani, Odjer, Tremolada, Varone ATTACCANTI: Ciabuschi, Corazza, D’Uffizi, Forte, Gagliardi, Marsura, Silipo.

