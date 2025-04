La serata è organizzata in collaborazione con Tam e con l’Accademia Musicale Internazionale Maria Malibran, con il patrocinio del Comune e dell’Istituto Musicale G. Spontini.

ASCOLI PICENO – Protagonista del terzo appuntamento della Primavera Chitarristica 2025 sarà la talentuosa chitarrista russa Vera Danilina che salirà sul palco dell’Auditorium “E. Neroni” domenica 27 aprile alle ore 18.

La serata è organizzata in collaborazione con Tam e con l’Accademia Musicale Internazionale Maria Malibran, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno e dell’Istituto Musicale G. Spontini.

Il recital sarà un affascinante viaggio sonoro attraverso epoche e stili musicali diversi con opere dei più grandi maestri della musica classica tra cui Bach, Miklós Rózsa, Josè, Koshkin, Chopin, Tárrega, Lopez .

Un’occasione imperdibile per ascoltare un’artista di fama internazionale virtuosa della chitarra classica.

Nata a Penza in Russia nel 1999, Vera Danilina si è distinta per la sua abilità musicale fin da giovanissima. Dopo aver iniziato gli studi a soli cinque anni sotto la guida di Olga Odrina ha continuato la sua formazione con il professor Vladimir Mityakov affermandosi presto come una delle chitarriste più promettenti della sua generazione.

Le sue esibizioni, caratterizzate da una tecnica brillante e da un suono bellissimo, lasciano il pubblico senza fiato. Tra i numerosissimi premi e riconoscimenti ottenuti in Concorsi Internazionali ricordiamo, tra i più recenti, il 1 ° Premio al Concorso di Chitarra Classica “Michele Pittaluga “(Italia, 2022) e il 1 ° Premio al Concorso A. Frauchi (Mosca, 2024).

I suoi concerti registrati per il canale YouTube Siccas Guitars, hanno ottenuto un notevole successo superando 1,5 milioni di visualizzazioni in un breve periodo di tempo.

Il costo del biglietto è di 7 euro (1 euro per i minori di 14 anni), la biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio dell’evento. Per info e prenotazioni: 3389312976.

Al termine del concerto al pubblico verrà offerta una degustazione di olio e vino dell’Azienda agricola 100 Torri e Cantina Tavio.

